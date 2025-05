«Ayudamos a 1,3 millones de personas; el reto ahora es formarlos y dar empleo»

La Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) celebra hoy su XXVIII congreso anual en el Auditorio Municipal de Ourense, que será inaugurado por la reina Sofía. Asistirán más de un centenar de participantes de las 54 sedes del Banco de Alimentos repartidas por España, desde las que se lucha contra el desperdicio alimentario y se presta ayuda a más de 1,3 millones de personas. Según Pedro Miguel Llorca, presidente de Fesbal, el reto ahora, y uno de los temas a debate en Ourense, es «detectar esas familias, formar y buscar empleo para que esas personas puedan comprarse su propia bolsa de la compra».

¿El tema central será la lucha contra el desperdicio de alimentos y su derivación a quienes los necesitan?

En noviembre celebramos nuestro 30 aniversario y hemos sido desde entonces los líderes de la recuperación de los excedentes alimentarios. Estamos curtidos, conocemos el sistema. Este largo recorrido nos ha profesionalizado, aunque la gran mayoría seamos voluntarios

¿Cuántos miembros de Fesbal se desplazarán hoy hasta el congreso anual en Ourense?

Tenemos ocupado todo el territorio nacional. Somos 54 bancos de alimentos y estamos extendidos a toda una red que cubre el país, así que hoy estarán más de cien personas en el congreso. El voluntariado es el gran patrimonio de Banco de Alimentos y la pasión hace que nos marquemos a veces metas muy ambiciosas. Siempre digo que somos la cara oculta de la luna, porque la persona a la que llega esa ayuda no te conocerá nunca. Somos además apolíticos y aconfesionales y no distinguimos color, raza ni origen de las personas que reciben esas ayudas. De hecho, el reparto se hace a través de otras entidades.

¿A cuántos beneficiarios llegan anualmente?

Ahora mismo a más de 1,3 millones de personas al año, aproximadamente. En toneladas de alimentos ya es difícil de evaluar, son cientos de miles de kilos.

Las oenegés son el termómetro de la realidad social de un país. ¿Cual es el rostro actual de la pobreza en España?

No hay un perfil definido, aunque es cierto que en 30 años la calidad de vida ha mejorado, pero el gran problema, y uno de los objetivos que nos tenemos que marcar, es conseguir que las personas reciban formación. Sin formación no hay futuro, y alentarlos a que se preparen para tener un empleo y conseguir por sí mismos su propia comida. Vamos a estar ahí en todo momento. De hecho, la nueva ley de lucha contra el desperdicio y recuperación de excedentes alimentarios ya nos reta a que seamos capaces de buscar la inserción social y laboral, para que esas familias puedan dignificar su cesta de comida y que no tengan que acudir a los bancos de alimentos.

Es decir, que hacen labores también de formación.

Así es, pero tenemos que profundizar más. Nosotros entregamos la comida a otras entidades de reparto que están próximas a las familias. Ellos conocen mejor que nadie la problemática de esas familias en precariedad, y nos acercamos a ellos para que nos faciliten un listado de beneficiarios que podrían incorporarse a esa formación para conseguir un trabajo.

¿Cuál es la próxima actividad de recogida que tienen prevista a nivel estatal?

La próxima semana comenzamos la Operación Kilo de primavera, y esperamos que la ciudadanía nos ayude tanto con alimentos secos, como con donativos monetarios, da igual que sea un euro o cinco, porque lo transformaremos en compra de alimentos de los que no disponemos. Dentro de nuestras inquietudes está la de tener una cesta de la compra con una alimentación lo más adecuada posible.

Además tienen una cómplice de excepción con la reina Sofía.

La Fundación Reina Sofía nos ayuda permanentemente no solo con aportación monetaria, sino con el continuo apoyo de ella, que es un orgullo y un respaldo a nuestra labor; nos ayuda a seguir.