Verín clama contra la violencia de género tras el tiroteo machista

La Plaza Mayor del concello de Verín albergó una multitudinaria concentración ciudadana de repulsa frente a la agresión machista acontecida el pasado domingo en el municipio, donde una mujer de 35 años recibió dos disparos presuntamente de mano de su ex pareja. Él está detenido y ella se recupera de las lesiones en el hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo.

La convocatoria, promovida bajo el lema ‘Si tocan a una nos tocan a todas’, reunió en la plaza a representantes institucionales, asociaciones, entidades sociales y centenares de vecinos, amigos y conocidos de la víctima que quisieron mostrar de forma unánime su rechazo ante el violento suceso.

La concelleira de servicios sociales, Rosario Rodríguez, fue la encargada de dar lectura al manifiesto institucional en el que el Concello de Verín expresó su condena ante el crimen machista, así como su «apoyo incondicional» a la víctima y al entorno.

«El Concello de Verín manifiesta su rotunda condena ante el intento de feminicidio ocurrido esta semana en nuestra villa. Un acto brutal de violencia machista que rechazamos de manera contundente», leyó Rodríguez antes de trasladar «apoyo, solidaridad y afecto» a víctima y familiares.

«Este hecho no sólo nos conmociona como institución, sino que afecta a la sociedad verinesa en todo lo sustancial que no pueden ni debe permanecer en silencio. La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos, no es un problema individual, sino estructural. Necesitamos respuestas firmes y conjuntas desde todos los ámbitos, institucionales, social y ciudadano», esgrimió.

La concentración fue organizada por el CIM de la Mancomunidad de Municipios de Verín, Femuro, CDR Portas Abertas y Cruz Roja, entre otras entidades implicadas en el compromiso por la igualdad , que también leyeron un manifiesto en el que pidieron «tolerancia cero» también hacia «los discursos misóginos que niegan la desigualdad y el sufrimiento de las mujeres. «No tenemos un perfil de víctima, cualquier mujer puede sufrir este tipo de violencias solo por el hecho de serlo. Todas tenemos derecho a ser informadas, y protegidas ante esta lacra social».

La corporación municipal animó a sumarse a la lucha contra la violencia de género, insistiendo en la necesidad de «continuar trabajando de forma decidida en la prevención y educación» para «hacer un frente común» contra todas las formas de violencia machista.

El detenido pasa hoy a disposición judicial

El presunto autor de los disparos, su expareja, permanece en los calabozos de la Comandancia de Ourense de la Guardia Civil desde su detención el pasado domingo, horas después de los hechos.

Ese día el agresor se desplazó hasta Verín desde Xinzo de Limia, donde residía. Una vez en la localidad llegó al barrio de la mujer y, tras una discusión, abrió fuego en siete ocasiones. Impactando dos de los disparos en la víctima. Eran las 14.40 horas y él se dio a la fuga hasta que la Guardia Civil lo detuvo a las 19.55 horas en San Cibrao das Viñas.

Hoy pasará a disposición del juzgado de Instrucción Número 1 de Verín, que asume las competencias contra la violencia de género en el partido judicial. Los hechos pueden constituir un delito de tenencia ilícita de armas y otro de tentativa de homicio/asesinato, por concretar en instrucción.