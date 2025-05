La inseguridad moviliza a los vecinos y sacude al comercio con robos y daños

En el primer trimestre de 2025, la ciudad de Ourense experimentó un incremento del 11,5% en criminalidad respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos oficiales del Ministerio del Interior en su Balance de Criminalidad en localidades con población superior a 20.000 habitantes. En total, se denunciaron 1.213 delitos entre los meses de enero y marzo, frente a los 1.088 de 2024. Entre las tipologías que más han aumentado destacan los robos con violencia e intimidación, que subieron un 33,3%, pasando de 21 a 28 casos. También los hurtos incrementaron un 21%, con 294 denuncias frente a 243. Son datos que preocupan espacialmente al distrito norte de la ciudad, entre los barrios de A Ponte y O Vinteún.

En esta zona los vecinos llevan meses manteniendo reuniones con la policía y usando las redes sociales como altavoz para exponer sus denuncias sociales y dar a conocer la realidad que viven. Un día a día que ya califican de «rutina insoportable» y que afecta no solo a los ciudadanos de a pie, sino también a aquellos que tienen sus comercios en estas localizaciones. Pese a que en el balance de criminalidad los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones descendieron un 20%, situándose en 52 casos ante los 65 del mismo periodo del año pasado, los comerciantes coinciden al señalar una misma sensación «intranquilidad».

Los robos en las tiendas

En la Avenida de Santiago la Frutería Montse es uno de los locales que subraya que ese sentimiento lleva instalado mucho tiempo, «a nosotros en una misma semana nos entraron a robar dos días, un jueves y un domingo, obligando a un cambio total de mecanismo de seguridad porque aquí nunca habíamos tenido alarma ni nada, ahora tenemos doble cerradura y más miedo», expresa Montse Santiago profundizando «es miedo por parte de todos, gente mayor, gente joven, una edad media...Todos sentimos mucha inseguridad», dice

En el caso de esta frutería «tuvimos que arreglar la persiana porque la habían deformado completamente, pero todavía no había venido el sistema de seguridad para conectar la alarma. En ese intervalo de tiempo nos robaron. No destrozaron la tienda, pero se llevaron la caja registradora arramplando con ella entera. El domingo ya no teníamos caja, así que se llevaron el dinero donde lo teníamos, en una caja registradora, pero antigua. Comida, fruta o bebidas no llegaron a tocar nada, así que en total se llevarían entre 600 y 700 euros, más los gastos de tener que cambiar la persiana y todo el sistema de seguridad, pero sobre todo es el disgusto que nos da y el miedo de entrar y verlo», narra.

Montse Santiago atendiendo en la Frutería Montse, asaltada dos veces en una semana / Iñaki Osorio

Más adelante en la misma calle está el Multihogar de Juan García, a él le entraron en una fecha señalada «por San José». Lo recuerda con exactitud porque lamenta haber dejado colonias de valor en el escaparate, las que cree que llamaron la atención. «Ya no quería hacerlo y lo evité hasta el último momento, solo las puse en la víspera, pero fue suficiente para que me entrasen y se las llevasen, tuvieron un gusto caro», cuenta mientras dice que se planteó no exponerlas, pero «vivo del escaparate, de que la gente se acerque viendo lo que tengo, si no pongo nada nadie entraría a comprar».

A Juan el acto delictivo le supuso pérdidas que se cifran en miles «entre unas cosas y otras andaría en los 14.000 euros». Esas «cosas» fueron muchas, la persiana, el cristal del escaparate, el toldo, las colonias robadas y los numerosos desperfectos. «Vino la policía científica en busca del ADN y ya me dijeron que si estaba en la base de datos bien, que los detendrían, pero sino... Ya me advirtieron que iba a estar complicado».

Para este comerciante sobra individualismo en la sociedad, «es imposible que nadie oyese nada y pudiese llamar a la policía. Mi cristal era muy gordo, ya de los reforzados, para romper eso el estruendo tuvo que ser enorme y sucedió a las 01.00, de madrugada». Lo que pide es que «la gente que no piense ‘mientras le está pasando a ese no me está pasando a mí’, esto es un problema de todos». Ilustra su sentencia diciendo, «al final hablando en el barrio te enteras que a la frutera le entraron, a la de la peluquería, a la lavandería...en la calle una cartera, un móvil... Todos lo vivimos», dice.

En la Ferretería Salgado no lamentan robos. Ellos ya pusieron cámaras de seguridad y, por el momento, son disuasorias. "De vez en cuando se acerca alguno por aquí, disimulando, haciendo pantalla para intentar llevarse algo en el medio de una cola, pero siempre estamos atentos y cuando le dices 'mira, te tenemos en vídeo, que esto funciona- apuntando a las cámaras-' se van sin más", cuenta el propietario, Roberto Salgado.

Firmas de rechazo

Para estos comerciantes «no es la excusa de que llegan aprovechando el tren, aquí tenemos elementos de sobra, no necesitamos importarlos», valora Juan García.

Como el problema es común en el vecindario, varias tiendas recogen firmas entre los comercios, «la idea es llevarlas a la Policía Nacional o a la Subdelegación para que quede constancia, para dar visibilidad a esta problemática, que se sepa que la gente que vivimos en el barrio o trabajamos en el barrio estamos cansados de que haya tanta delincuencia», explican.

Olga Giráldez, presidenta de la Asociación de A Ponte, muestra un recinto donde, dice, a veces se meten los delincuentes / Iñaki Osorio

Reuniones policiales

Frente a estas denuncias vecinales, desde la Subdelegación del Gobierno defienden que «la Policía Nacional trabaja sin descanso para garantizar la seguridad ciudadana en la ciudad de Ourense. Los datos de criminalidad no avalan un aumento significativo ni mantenido en el tiempo».

Aun así, el subdelegado, Eladio Santos, afirma que «existen dispositivos especiales para patrullar y vigilar de forma más insistente en algunos barrios en los que se detecta puntualmente una mayor actividad delictiva» y, a mayores, «la Policía Nacional mantiene una reunión semanal con la Policía Local y una constante coordinación»

Precisamente ayer la Policía Nacional organizó un encuentro con la ciudadanía en la sede de la asociación de vecinos Santa Ana do Pino. Allí, los agentes abordaron los problemas de delincuencia detectados en el barrio y en las zonas próximas a la intermodal, algo que ya trataron previamente en una reunión informativa con la Asociación de Vecinos de A Ponte. Entre los consejos, instalar cámaras de seguridad, llamar a la policía en caso de altercado, interponer denuncias y extremar las precauciones.

Movimientos en redes

No a todos convencen estas propuestas. Hace una semana surgió en redes sociales una cuenta bajo el nombre ‘accionciudadanaourense’ y desde ella convocan una «reunión pacífica» este mismo viernes ante la estación de autobuses a las 20.30 horas. Desde la Policía Nacional apuntan que «mientras se pongan en contacto para que podamos cumplir todos los trámites y asegurarnos de que todo transcurre sin incidentes no habrá problema por convocar».