El control de coches y emisiones arranca en el entorno del casco histórico y vecinos y comercio exigen "saber más"

El Concello acaba de hacer pública la adenda que va a introducir en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Ourense, por el que la aplicación de la normativa europea de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), por la que todo el programa de control del tráfico y contaminación acústica y ambiental arranca directamente por la denominada Ourense Centro que tiene como eje principal el casco viejo y su entorno, zona que será de algún modo el área «experimental» de la ZBE en 2025.

En todo caso, tanto desde el centro comercial abierto Ourense Centro como desde la asociación Casco Vello afirman que «aunque de entrada no nos parezca algo malo para el barrio, si nos gustaría tener información directa», indica Luis Rivera, presidente del centro comercial abierto.

«Pediremos información»

Graciela Rojo, presidenta de la Asociación Casco Vello, reconoce que «todo lo que pacifique el tráfico y mejore la convivencia en la zona histórica nos parece positivo. Pero tal vez tendremos que reunirnos . Vamos a pedir que nos den información de cómo va a afectar incluso si afectará a los vehículos que no tienen la tarjeta ambiental».

Los cambios que convierten esta área Ourense Centro en la prioritaria, a través de esta adenda al Plan de Movilidad Urbana Sostenible, se incorpora una propuesta general de establecimiento de zonas de bajas emisiones en la ciudad ourensana en dos fases, en los términos siguientes: Fase I, a corto plazo se propone el establecimiento en 2025 de una zona de bajas emisiones que abarque el casco histórico y la zona del ensanche o centro moderno, delimitada por las principales vías de circunvalación perimetral del centro.

Esta primera zona de limitaciones se denominará Zona de Bajas Emisiones Ourense Centro y podrá incluir, además del establecimiento de restricciones al acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos más contaminantes (que es el trazo que define una ZBE) la ampliación de la actual zona peatonal del casco histórico a sus zonas colindantes. La propuesta de implantación de esta primera zona de bajas emisiones parte de las propuestas iniciales. En cuanto al tráfico rodado, el PMUS inicial proponía que el perímetro del área fuera una ronda de circunvalación alrededor de la nueva almendra.

Nueva almendra

Según explica el Concello, «partiendo de estas previsiones iniciales del PMUS 2019, en la presente adenda se propone que la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones Ourense Centro se realice a partir de la delimitación de la nueva almendra. Esta queda delimitada por las calles Celso Emilio Ferreiro, al norte, y la rotonda de la Mariñamansa, al sur, por las calles Progreso y Avenida de Zamora, al oeste, y por las calles Emilia Pardo Bazán, Pena Trevinca y Nuestra Señora de la Saínza, al este.

Es decir que la delimitación de la ZBE Ourense Centro se limitaría solo a una parte de este amplio espacio peatonal previsto en el PMUS de 2019, circunscribiéndose al casco histórico y el centro moderno, entre las calles Habana (norte) y Coruña (sur) y manteniendo los colindantes occidental y oriental previstos en el PMUS (es decir, las calles Progreso, Pena Trevinca y Emilia Pardo Bazán, respectivamente), «constituyendo, por tanto, un primer paso hacia la pacificación y reducción progresiva del tráfico en esta zona, de forma previa a su eventual y futura conversión en un ámbito peatonal», explica.

Además, y también en línea con las previsiones del PMUS, se proponen modificar la actual ordenanza municipal de tráfico y circulación, con el fin de ampliar la zona peatonal – actualmente limitada al casco histórico – a una parte del centro moderno de la ciudad colindante con el casco histórico y en la que se han realizado recientemente actuaciones de humanización de las calles orientadas la esa ampliación de la zona peatonal.

Este cambio y adenda al PMUS que acaba de hacer público el Concello e somete a exposición pública antes de su publicación y aprobación definitiva.

Las cámaras perimetrales están ya activadas pero en periodo de prueba; aún no sancionan

Las 17 cámaras de control del tráfico en el casco viejo –que no serán las únicas, pues habrás más de medio centenar en toda la zona ZBE– ya están instaladas. Según fuentes del Concello de Ourense «están en fase de pruebas, controlan e identifican las matrículas de los coches que entran y salen del casco histórico, pero todavía no están funcionando con el apartado anexo de sanción para el tráfico no autorizado que entre en la zona histórica».Algunos comerciantes de la zona histórica creían que sí estaba ya activado el proceso automático de sanción a través de la cámaras, al ser multado el transporte de carga y descarga de mercancías al casco vello. «Si hubo sanción no fue a través de las cámaras aún; en caso de infracción y multa tal vez haya sido impuesta a través del Atenea, el sucesor del antiguo multamóvil», advierte un policía local.