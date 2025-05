Una acusada de tráfico de drogas sugiere que sufrió una venganza de su exnovio por denunciarlo por malos tratos

Ella sufrió violencia machista cometida por su expareja y el varón llegó a tener una pulsera de control telemático. «Nunca me perdonó que lo hubiese denunciado. Según él, se enganchó a la heroína y su vida fue a pique por mi culpa. Siempre me lo achacaba». Una acusada de tráfico de drogas —la Guardia Civil halló cocaína en su coche— sugiere que fue víctima de una venganza del varón por haberlo denunciado. «Tenía temporadas que estaba bien y otras en las que era un total demonio», expresó la mujer este lunes en el juicio, en la Audiencia Provincial de Ourense. La relación era «tóxica», añadió. Unos días antes de que ella fuera interceptada por la Guardia Civil en O Carballiño, con droga en el vehículo tras regresar de Sanxenxo, él cogió el vehículo de ella para desplazarse a comprar estupefaciente. La defensa se apoya en unos audios aportados a la causa, y reproducidos ayer en el juicio, en los que el hombre —reconoció que era su voz— manifestaba frases como «voy a meter a la policía de por medio, tú vas a salir salpicada como yo, te vas a quedar sin tu puto hijo». «Ten cuidado, tu portal seguro que va a estar vigilado, 100%». El testigo alega que la encausada «se dedicaba al tráfico de drogas y me quiso imputar a mí algo que no me correspondía». El hombre sostiene que el hachís hallado en el domicilio de la acusada era suyo, pero se desvinculó por completo de la cocaína.

Frente a la postura de defensa, la fiscal mantiene la acusación y considera «inverosímil» la versión de la encausada. «No resulta creíble y se escapa a la razón del sentido común que él comprase cocaína y la dejase en el vehículo durante cinco días, no parece el comportamiento habitual de un consumidor», expuso la representante del ministerio público. Solicita una condena de 5 años de prisión, una multa de 73.000 euros así como la expulsión de España durante 6 años, una vez estuvieran cumplidos dos tercios de la condena.

Reincidencia

La acusada es natural de Venezuela y reside en España de forma legal, «por razones humanitarias», dice su defensa. Expulsarla la pondría en riesgo, añade la letrada, que además alude a la existencia de arraigo laboral y familiar, por su madre y su hijo. La Fiscalía agrava la solicitud de la pena por una circunstancia de reincidencia. En 2019, la mujer ya resultó condenada a año y medio de prisión por un delito de tráfico de drogas.

Agentes de la Guardia Civil declararon que recibieron quejas vecinales y la información de que presuntamente se distribuía droga en la vivienda de la acusada, donde también residían su madre y su hijo. El 12 de julio de 2023, a las 9 de la mañana, dieron el alto al vehículo de la joven a la altura del kilómetro 32 de la carretera N-541. Regresaba de Sanxenxo. Los agentes localizaron un envoltorio que estaba escondido en la parte trasera del asiento delantero derecho. Había 43,481 gramos de cocaína de alta pureza, un 82,33%.

En el mercado negro, esa sustancia podría superar los 4.700 euros. Tras su detención se llevó a cabo un registro con orden judicial en su domicilio, en el que aparecieron hachís y metadona —sustancias que el exnovio reconoció que eran suyas—, pero también una báscula con restos de cocaína, cerca de 12 gramos de la sustancia, así como envases para dosificar la droga y numerosos fármacos, entre otros indicios que enumera la Fiscalía.

Conclusiones

«Solo ella tenía llaves de su dormitorio, que permanecía cerrado y en el que tenía cámaras de seguridad, para proteger las drogas con las que traficaba», expresó la fiscal durante su informe de conclusiones. En cambio, la defensa de la mujer considera que la implicación de su clienta se debe a un resultado «tramado». La abogada entiende que en este caso procede la absolución porque existe «una duda razonable». La letrada detalló que el exnovio «le cogió el coche previamente» y sabía que ella se desplazaría a Sanxenxo. «Qué casualidad que la Guardia Civil sabía dónde estaba la droga», expresó la defensora en su turno final. «Todo esto es una venganza», afirmó la letrada tras sacar a colación los audios con las amenazas proferidas por la expareja. No hay pruebas, dijo, de que la mujer tuviese drogas ni se dedicase a traficar.