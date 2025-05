Cuatro patas que activan muchos recuerdos

En la residencia DomusVi de Barbadás, la rutina diaria se rompió con la llegada de Robin, un perro mestizo entrenado para interactuar con grupos. No es la primera vez que visita un centro —ya ha trabajado con escolares— pero esta vez lo hizo para acompañar a personas con deterioro cognitivo. El objetivo no es terapéutico, aclaran desde la Asociación de Propietarios de Mascotas de Ourense —Apmou—, pero el resultado se asemeja: recuerdos activados, rostros relajados, y una conexión que trasciende las palabras.

Luz, Manuel y Robin, de Apmou, con Sabela e Iria, trabajadoras de la residencia. | Iñaki Osorio

"Nosotros no hacemos terapia, pero sí acompañamos con sentido y lo que vemos es que funciona". Es lo primero que subraya Luz Dacoba, secretaria de la Asociación de Propietarios de Mascotas de Ourense al hablar de esta iniciativa que ideó y organizó de la mano del equipo de la residencia DomusVi Barbadás. "Robin está entrenado, evaluado por un educador y cuenta con un seguro específico para estas actividades. Según el grupo que encontremos —personas con más o menos deterioro cognitivo—, adaptamos lo que hacemos: hablamos de recuerdos, de cuidados, de cómo eran los animales antes y cómo se viven ahora", explica, sosteniendo que a los mayores una temática que les gusta en especial es la de los cuidados caninos, "las garrapatas es un tema recurrente", indica.

Estimulación sensorial

La visita no fue improvisada. Sabela Fernández, psicóloga del centro, fue quien contactó de primera mano con la asociación. "Buscaba una actividad de estimulación sensorial distinta y di con ellos sin conocerlos a través de internet. Lo primero que me dijeron fue que ellos no hacían terapia, que era acompañamiento, pero hablando con Luz me contó que tenían experiencia con niños y me pareció perfecto, al final niños y mayores tienen mucho en común y es como si se cerrase el círculo", defiende.

La primera vez que la asociación se desplazó hasta la residencia fue a finales del mes de abril, esta semana fue su segunda visita. El primer grupo tenía un estado cognitivo casi perfecto, el de la segunda ocasión "más mermado", según la propia psicóloga, pero eso no impidió que fuese "igual de enriquecedor y lo viven con ilusión".

Robin, por su parte, llega tranquilo. Ya reconoce el sitio, ya sabe "a lo que viene", cuenta Luz entre risas. "En colegios ha estado con hasta 75 niños en un salón y se comporta de maravilla. Aquí, con los mayores, su energía es otra: se adapta, se mueve con calma. Tiene una manta donde espera paciente hasta que le toca interactuar", relata antes de poner un ejemplo claro de lo que puede llegar a pasar con estas visitas.

"Hace unos meses fuimos por primera vez a una residencia a Pereiro y Robin se llevó especialmente bien con una residente que no paraba de llamarlo ‘cadeliña, cadeliña’, en femenino, pero llamándolo a él para acariciarlo, y yo vi que la cuidadora se emocionaba. Al acabar me acerqué a preguntarle el motivo y me contó que esa señora no había hablado desde que entró, pero estar con él había activado algo", narra Luz.

El viaje al pasado

La actividad se diseñó, de hecho, también desde lo emocional, con la vista puesta en comparar el rol que tenían antes los perros —como guardianes del campo o cuidadores del ganado— con su lugar actual como parte de la familia. "Es un viaje al pasado", dice Iria Nogueiras, animadora sociocultural del centro, que destaca el poder de esta iniciativa para estimular la memoria.

"Muchos de nuestros usuarios vivieron siempre en los pueblos, trabajando en el campo y estuvieron rodeados de animales. Ahora, con el deterioro cognitivo, los que no entienden tanto la parte de sensibilización se benefician del contacto sensorial con los animales y estar fuera con ellos ya es una gran ayuda", apunta mientras recuerda también lo importante que es contar con actividades externas que, como esta, "rompan la rutina", sobre todo "para aquellas personas que ya no salen tanto del centro".

Entre las actividades propias de la residencia y las externas y especiales como esta, Nogueiras expone que "buscamos fomentar la participación activa con ellos, que tengan estímulos y mantener sus capacidades. Es un reto, pero es muy bonito y muy gratificante porque, no todos, pero muchos de los que están aquí tienen el sentimiento de ser una carga porque ya no se valen por si mismos y a través de actividades como estas se consigue ese subidón de ánimo, de demostrarse a sí mismos que aún son capaces de hacer cosas y aprender cosas nuevas. Les hace ilusión, les trae recuerdos y para nosotros es maravilloso, porque eso es un envejecimiento activo y es lo que buscamos", asevera.

Reivindicaciones

En DomusVi Barbadás conviven 163 residentes, en su mayoría mujeres de edad avanzada. Sabela, que trabaja desde hace tres años en el centro, quiere reivindicar que "muchas veces se proyecta una imagen injusta" de las residencias. "Se habla de desatención, pero al menos aquí, la realidad es otra. Traemos música, magia, y ahora también perros. Todos cometemos errores, pero aquí mi experiencia no es esa, aquí nos preocupamos".

Su compañera, Iria, también aprovecha para una petición, "que se reconozca el papel de los técnicos superiores de animación sociocultural y turística porque ahora mismo, tal y como está el convenio colectivo, estamos aún como técnicos medios y es una profesión muy invisibilizada", dice antes de buscar sombreros para que los mayores puedan seguir atendiendo a Robin.