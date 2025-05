‘Uf, qué noche’ la de hace cuarenta años en Ourense

Las crónicas tras el 24 de mayo de 1985 parecen de plena actualidad en Ourense cuarenta años después. «Una ciudad que (...) parecía medio muerta se despertó del letargo en cuanto se le presentó la oportunidad», escribió Abelardo Vázquez en FARO. «Sin duda, la noche más feliz para la música ourensana en toda su historia», valoraba. Este periodista y otros compañeros de profesión, como Paco Sarria y Alfonso Cid, promovieron un festival que enarboló la bandera de la música urbana del momento y convocó a bandas más consolidadas junto a grupos emergentes que se reunieron para la ocasión. Jazz, rock, pop, punk, una paleta de estilos y actitudes diversas, confluyeron en un espectáculo multitudinario.

El festival, que solo tuvo una edición, ha permanecido en el recuerdo de los artistas que participaron, y de muchos de los miles que disfrutaron en la Alameda del directo de una docena de bandas de la provincia de Ourense. Nueve horas de música en vivo, retransmitidas en formato maratón por las cadenas de radio, que compartieron la señal. ‘Uf, qué noche’, el nombre descriptivo del evento —una propuesta del bajista de Los Suaves Charly Domínguez—, cumple cuarenta años. Varios protagonistas de aquel día cuentan su experiencia en un encuentro con FARO.

«Naquela época a vida social estaba máis localizada nos pubs, no parque ou nas terrazas. Había moito contacto entre a xente, e unha comunicación natural entre os músicos e os xornalistas, porque uns e outros eramos xente de rúa», relata Alfonso Cid. «A ambición era dar visibilidade aos grupos de Ourense e que o festival dispuxese dun escenario e equipos en condicións», dice el periodista. En 1985 trabajaba en 40 Principales.

«O goberno municipal era moi gris, a súa programación cultural non destacaba e, en cambio, había unha eclosión de grupos e de inquietudes musicais. Xurdiu unha alternativa a aquelo que o Concello non facía», expone Paco Sarria, que ejercía en Ondas Galicia.

Los comunicadores se turnaron en las presentaciones en el escenario, en una propuesta radiofónica común. «O formato deu unha grande oportunidade aos grupos, que podían expoñer a súa música e conseguir difusión e repercusión», enlaza Abelardo Vázquez, que trabajaba en Radiocadena Española.

Los periodistas Paco Sarria, Alfonso Cid y Abelardo Vázquez, con el cartel del festival que ayudaron a organizar. / IÑAKI OSORIO

Abuña Jazz, Módena, Los Suaves, Totus Tuus, Piernodoyuna, Ferrari, Bios Bardos, Última Fila, Los Agonizantes de San Camilo, Viernes y Los Robinsones, Voyeur y La banda Performática do Sul formaron parte del cartel. El festival se extendió durante toda la noche y la madrugada de un viernes, hasta el sábado al amanecer. En el emplazamiento actual del mercado provisional de abastos se ubicaba el escenario, al fondo de la Alameda. Las reuniones entre los organizadores para preparar el espectáculo se desarrollaron en el Edificio Sindical. El Ayuntamiento aportó una subvención para sufragar los gastos. Una vez que quedaron saldados todos los pagos, los periodistas acudieron a la casa consistorial para devolver el importe que había sobrado. El dibujante Macaco diseñó el cartel. Se pensó en la Plaza Mayor como escenario del festival —por esa razón figura en el póster—, pero finalmente la Alameda fue el lugar.

Ourense siempre ha sido la ciudad más cultural. En la literatura, la pintura y la música ha estado en la vanguardia Charly Domínguez — Bajista y cofundador de Los Suaves

La crónica de este periódico —en aquella época bajo la cabecera de Faro de Orense— contaba que Los Suaves «montaron su viejo show del confeti en cubos, la guitarra que se destroza, el cantante que se tira de cabeza sobre el público». A Viernes y Los Robinsones les tocó salir al escenario a última hora, cuando el público que quedaba en la Alameda «ya no estaba para trascendencias», escribió Abelardo Vázquez. «Su sentido del humor los llevó a imaginar lo que sería hacer surf en el Barbaña».

El público de Ourense, entregado durante el concierto de Los Suaves. / ARCHIVO IÑAKI OSORIO

Afán de «divertir y divertirse»

El festival sirvió como gran altavoz para bandas desconocidas y materializó la inquietud de disfrutar de música rock y pop en vivo en Ourense. «Para conseguir que se convierta en algo cotidiano y permita que se formen grupos, hace falta algún local que se apunte a la iniciativa y rompa con la monotonía de las discotecas, y ofrezca la música tal como es», anhelaba Abelardo Vázquez en su crónica.

«La gente quiere música en directo», coincidía la página de La Región. «Ha sido un éxito absoluto, una descarga de distintas intencionalidades musicales por parte de grupos con unas ganas locas de divertir y divertirse», decía un texto de C. D. Heliogabalo.

La afluencia alcanzó las 5.000 personas en el corazón de la ciudad. «Cuando el espectáculo es bueno y hay dinero que lo respalde, el público ourensano responde y no defrauda», destacó La Voz de Galicia en su información del festival. «‘Uf, qué noche’ fue un éxito rotundo de los músicos ourensanos que, en un escaparate hasta cierto punto improvisado, demostraron que Ourense no es una ciudad muerta, como alguna vez se dijo, y que las entidades que aquí manejan el dinero en materia de cultura pueden y deben invertir en música de la provincia, en beneficio de todos», apelaba el periódico.

Charly: «La Movida estaba en Ourense. Llegó a haber 42 grupos en la misma época»

«Ourense siempre ha sido la ciudad más cultural. En la literatura, la pintura y la música ha estado en la vanguardia», defiende, cuarenta años más tarde, Charly Domínguez, bajista y cofundador de Los Suaves, junto a sus hermanos Yosi y Javier. Charly ha cultivado más facetas, como la comunicación relacionada con la música, en la radio y en la prensa. «Ni Movida de Madrid ni de Vigo, la Movida estaba en Ourense. Llegó a haber 42 grupos en la misma época».

Cuántos grupos se formaron acodados en la barra de un pub. Hay gente con inquietudes que también sale ahora, pero antes todo era más participativo

‘Uf, qué noche’ brindó la posibilidad a músicos que empezaban de poder tocar delante de miles de personas y compartir el programa con grupos consolidados como Los Suaves y Abuña Jazz. «Reunió estilos y a grupos distintos. Sorprendió. La pena es que no tuvo continuidad», apunta Domínguez.

Era una época, la de los ochenta, en la que los artistas compartían la vida, el día y la noche. «Éramos colegas, nos veíamos en los pubs, coincidíamos escuchando música y tomando copas. Había movimiento, se formaban grupos y se generaban historias apasionadas por la música. Cuántos grupos se formaron acodados en la barra de un pub, por afinidades. Ahora cuesta mucho más, aunque sigue existiendo empuje en la música o en la literatura. Hay gente con inquietudes que también sale ahora, pero antes todo era más participativo», reflexiona Charly.

Los aficionados, muy cerca de los músicos durante el concierto de Los Suaves. / ARCHIVO IÑAKI OSORIO

Bandas creadas para ese día

Coché Villanueva, músico de la banda de Miguel Costas y líder en su actual formación Cochè Vil Band, aún saborea la sensación de hace cuarenta años, cuando puso un pie en el escenario y vio a una multitud en la Alameda. Aquel 24 de mayo de 1985 se estrenaba con el grupo Bios Bardos, en el que tocaba la guitarra. «Fue mi primera vez, nunca me había subido a un escenario», valora. «Salimos a tocar sobre las 3 de la mañana y todo estaba a tope todavía. Había una alfombra de gente. Fue precioso. Una vez que nos vimos arriba, nos soltamos. Quizá pensé que siempre sería así, como esa noche, pero no, porque a todo ese público no lo volverías a ver en mucho tiempo».

Por primeira vez, xuntáronse grupos ourensáns para tocar para xente de Ourense. Esa foi a gran significación daquela noite Carlos Rego — Músico y escritor

‘Uf, qué noche’ también fue un día de estreno para un joven Carlos Rego, que era el guitarrista de Viernes y Los Robinsones. «Eramos uns novatos, empezaramos co grupo catro meses antes, non sabiamos tocar, apenas tiñamos instrumentos», pone en contexto.

«O meu recordo máis claro é como aparecemos para a proba de son camiñando pola Alameda. Eu, coa guitarra na man, sen funda. O baixista, co baixo na man, tamén sen funda. O batería, que só tocaba unha caixa e un prato, coma os Stray Cats, tamén levaba a batería e o prato nas mans. A xente miraba para nós e penso que dirían: ‘E estes tipos, onde carallo van?’ Non tiñamos nin idea de tocar, o noso era máis que nada provocación coas letras de Labra, aínda que tampouco eramos tan agresivos, porque non sabiamos», relata Rego.

La gran importancia de aquel festival de 1985 es que «por primeira vez, xuntáronse grupos ourensáns para tocar para xente de Ourense. Esa foi a gran significación daquela noite. Houbo bandas creadas exclusivamente grazas a este festival, coma nós ou Totus Tuus. Foi unha demostración de que había xente en Ourense que facía música. Chegou con anos de diferenza con respecto a outras cidades, que xa o fixeran antes», analiza Rego, periodista, escritor y uno de los protagonistas de la escena musical de la ciudad en las últimas décadas, como integrante de las bandas Cosecha Roja, Burgas Beat y, en la actualidad, Tesouro.

La posibilidad para las formaciones locales de tener visibilidad y espacios públicos en los que tocar en directo se ha perdido en los últimos tiempos. «Durante anos, nas festas había un día reservado para os grupos de Ourense. Noutras tempadas había bandas ourensáns que teloneaban a grupos grandes. Foise perdendo. A falta de aprezo polo propio é algo característico desta cidade», cree Rego.

Charly, Coché y Carlos conversan durante el encuentro con FARO, esta semana, para recordar el festival de hace 40 años. / IÑAKI OSORIO

«En Ourense hai moitos grupos pero non están mobilizados e teñen que ensaiar onde poden», subraya Alfonso Cid. Deberían disponer pero no pueden del Lusquiños, un espacio público con mesa de grabación y salas insonorizadas y equipadas para que los jóvenes músicos y bandas pudieran tocar, mejorar sus habilidades y explorar sus posibilidades en la música. El alcalde Jácome se negó a reabrir ese recurso, que sigue con la persiana bajada desde enero de 2023.

«Despois do ‘Uf, qué noche’, no seguinte mandato municipal tomouse a decisión clara de impulsar un espazo de música», recuerda Paco Sarria sobre la iniciativa que puso en marcha, en el año 1989, el Taller Municipal de Música Joven, un estudio de grabación, con instalaciones en el Campo de la Feria, por el que pasaron decenas de grupos ourensanos. «A oportunidade de escoitar e de ver a tantos grupos en directo xerara un caldo de cultivo», contextualiza el periodista.

Los jóvenes de la actualidad, sin local: «Hoxe hai unha persecución obvia da cultura»

«Agás por momentos puntuais e especiais, en Ourense sempre houbo máis propostas ca espectadores. Nós somos maiores e falamos do rock, pero probablemente hoxe hai rapaces de vinte ou vintecinco anos facendo música urbana e que nós non coñecemos», incide Carlos Rego. «Coa produción de software é moito máis doado facer música ca entón. Se daquela había 40 grupos, hoxe ten que haber mil personas na provincia que fagan música, pero falla a posibilidade de difusión, porque ti podes publicar en Spotify pero loitas con miles que tamén o fan», aporta Abelardo Vázquez, que además de periodista —ya jubilado— compone, arregla y produce música.

Músicos y periodistas que participaron en 1985 en el 'Uf, qué noche', reunidos esta semana para este encuentro con FARO. / IÑAKI OSORIO

La conversación que partió de la efeméride de un festival de hace cuarenta años conduce a una mirada sobre el presente en Ourense. «O Concello gasta o diñeiro das festas en grandes orquestras, mentres que non hai ningunha plataforma para os grupos locais. Aos que, ademais, lles pechou o lugar no que tocaban, o Lusquiños, dotado de sala de ensaio, estudo de gravación e local para concertos. Hoxe hai unha persecución obvia da cultura», lamenta Alfonso Cid.