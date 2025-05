«Queremos que el OUFF sea el festival de referencia en Galicia»

El Ourense Film Festival cumple este año su 30 aniversario y lo hace con cambios. Tras años bajo la directiva de Miguel Anxo Fernández, el festival pasa a estar a las órdenes de Óscar Doviso, un ourensano con experiencia en el ámbito de festivales audiovisuales. Creador y director del RiR, el festival de cortometrajes cómicos de Allariz, aprovechará sus conocimientos para hacer frente a una nueva etapa laboral que no niega que le haga mucha ilusión y le de algún que otro nervio.

¿Qué podemos esperar de la nueva etapa del OUFF con una trayectoria tan consagrada?.

La intención es seguir un poco con la línea en la que se ha desarrollado el festival todos estos años, que es apoyo al cine de autor. Nos proponemos mantener el Ourense Film Festival en el cine social , que es la línea con la que se inició, y tanto la sección oficial como las paralelas van a ir un enfocadas en ese mismo sentido. Aunque sí es cierto que tenemos una gran cantidad de novedades y estamos trabajando en ellas también, para ilusionar de nuevo al público con un festival en el que queremos involucrar a la mayor parte posible de gente del sector, pero también de la propia ciudad. No se trata de convertirlo en algo distinto del todo porque el festival tiene una trayectoria muy larga y está avalado por las veintinueve ediciones que nos preceden; entonces los cambios no dejan de ser los propicios de esta época, más abiertos a nuevas generaciones y a los nuevos canales de comunicación.

Se nota intención de atraer a público más joven.

Sí, creo y espero que va a ser uno de nuestros puntos fuertes, aunque somos conscientes que acercarse a un público juvenil a priori puede parecer sencillo, pero es muy complicado. Por ello tenemos una serie de actividades pensadas para llevar a cabo que creemos que pueden funcionar. Hay que probar nuevas cosas para seguir sumando cinéfilos, incorporar gente que tal vez no esté tan por el cine, pero sí que va a poder encontrar contenidos que los van a traer hasta el festival

Habla de actividades. ¿Significa que se mantienen las que se realizaban en paralelo a la programación?

¡Claro! Creemos que en un festival de esta índole ese tipo de actividades se tienen que quedar porque suponen un momento para que tanto profesionales como amateurs como gente a la que le gusta el cine puedan tener algún tipo de formación, de charla, que los acerque incluso a otros creadores. Un festival de este tipo es un poco eso, es juntar a personas que comparten una inquietud en común, como es el cine, y reunirlos para facilitar una convivencia y una cercanía que igual no era posible de otro modo, porque si no hoy en día cualquiera puede ver películas en multitud de plataformas y en soledad Un festival como este tiene que tener presencialidad.

¿Hay alguna que se pueda ir adelantando?

Estamos trabajando en alguna muy curiosa y muy moderna, pero no podemos revelarla. De momento faltan cuatro meses para el festival— será del 26 de septiembre al 5 de octubre— y tenemos claro la programación y los contenidos, pero no podemos desvelar nada porque estamos cerrando todos los acuerdos. No queremos gafar el asunto. Muchas veces puedes tener apalabrado un invitado muy importante y que te haga mucha ilusión poder contarlo, también por la repercusión que podría tener, pero con tantos meses por el medio sabes que no puedes hacerlo porque a todo el mundo le puede surgir algo que finalmente le impida estar disponible. Es mejor esperar.

Al respecto de los invitados, ¿va a tener peso la sección internacional?

Realmente nosotros queremos sobre todo que el festival sea el festival de referencia de Galicia, por lo que en el apartado internacional aún tenemos mucho que trabajar, al igual que en la sección de nacional. Además, yo como creador local soy un defensor acérrimo de que el festival de la ciudad tiene que dar sobre todo visibilidad, ser un escaparate para todos esos creadores, incluso amateurs, de la provincia que puedan presentar sus trabajos; así que vamos a tener una sección para los creadores de la provincia, que sepan que habrá un escaparate dentro del festival de su ciudad.

Con su faceta de creador local hay que mencionar el festival RiRiR, ¿va a seguir al frente?.

Claro, el Festival Internacional de Curtas de Comedia sigue en pie y lo llevo siempre en el corazón y en la cabeza. Seguiré al frente.

¿Hay presión por asumir este nuevo reto compaginándolo?

Son dos formas de llevar a cabo un festival muy diferente porque el RiR es muy pequeñito, y más aún al lado del OUFF, sin embargo, precisamente por esa característica de ser tan pequeño, lo hacemos con un grupo muy reducido de personas. Entonces, a nivel del trabajo igual significa lo mismo ese pequeñito que este grande donde cuentas con un equipo y diferentes departamentos con muy buena sintonía entre todos, lo que facilitan mucho la labor. Tenemos juntanzas muy a menudo y las sinergias están ahí.

Se inicia, además, en fecha señalada, en el 30 aniversario.

Tiene su lado positivo y su lado no tan positivo. Se coge con ilusión y para nosotros también es una excusa perfecta porque eso nos permite realizar unos cambios que igual de otro modo era más difíciles de explicar. Igual en una edición 27 preguntarían porqué los cambios o porqué la renovación, pero el 30 aniversario nos permite darle esa vuelta. Ni mejor ni peor, simplemente será un cambio porque todo tiene que renovarse, así que creo que podemos apostar por ello sin olvidar nunca la historia del festival. Además, este año, como es lógico, va a haber muchos actos conmemorativos y alguna retrospectiva. Aspectos que dentro de poco ya podremos adelantar y concretar.