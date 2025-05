El TSXG ratifica la absolución de un guardia civil acusado de falsificar multas

El TSXG confirma la sentencia de la Audiencia en la que absolvió a un agente de la Guardia Civil acusado de cometer un delito de falsificación de documento público o mercantil. Todo ello por «supuestamente, faltar a la verdad» al imponer varias multas de tráfico a un conductor mientras realizaba un control de seguridad de carreteras durante el confinamiento.

Según informa el alto tribunal, el agente multó al hombre por hacer un giro brusco hacia ellos sobre una línea discontinua, por no llevar la mascarilla puesta, por no haber puesto el cinturón de seguridad y por no salir del vehículo con el chaleco reflectante.

Los magistrados indican que, en la Audiencia, «se expresan con claridad y motivadamente las razones que llevan a la absolución».