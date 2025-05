La temporada de baño arranca el 1 de junio con 23 playas fluviales, una más este año para darse el chapuzón

El Diario Oficial de Galicia publica ya la lista de aguas de baño que formarán parte en la temporada 2025 del registro de la Consellería de Sanidad, sobre vigilancia sanitaria a este respecto en Galicia, que este año serán 23 en la provincia de Ourense, una más, al incorporarse una zona nueva apta para bañistas: la playa fluvial de Támega Tamicelas en el Concello de Laza.

La sección I del registro contempla el censo oficial que remite los datos al Ministerio de Sanidad y a la Unión Europea. En él están incluidas más de 500 zonas de baño, de aguas marítimas o continentales, en las cuatro provincias. Ademas este año en Galicia, junto con esta nueva zona de baño en Laza, se incorpora la zona recreativo de Brocos, en el embalse de Portodemouros, en el municipio de Agolada.

Antes de dar comienzo a la temporada de baño el 1 de junio, la Dirección General de Salud Pública está realizando muestreos previos al inicio de los controles regulares durante el mes de mayo.

La Xunta destina 180.147 euros cada año a la recogida de muestras de las aguas de baño. Desde junio a 30 de septiembre se realizan controles quincenales y las muestras son analizadas en el Laboratorio de Salud Pública de Galicia que la Consellería de Sanidad tiene en Lugo.

De este modo, se recogen en total 10 muestras de cada agua de baño: una antes del inicio de la temporada y las nueve restantes a lo largo de la temporada

Playas aptas

La lista de las 23 playas fluviales de la provincia —aunque en tres de ellas por el estado las aguas no se recomienda el chapuzón— son las de río Valderías en Avión; Encoro das Conchas en Bande; Río Sil en O Barco de Valdeorras; río Magros en Beariz; río Tioira en Doade; la playa fluvial de Louxeira en Sobradelo de Carballedo de Valdeorras. También hay dos en Castrelo de Miño, la del Encoro de Castrelo Parque Náutico y la de Río Miño en O Ribeiriño.

En Castro Caldeas está la del Edo; en Chandrexa de Queixa son dos: la del propio Encoro de Cardiego y la del río Rabal y en Entrimo la del río Casal, As Perdices.

Esta oferta estival de playas fluviales que arranca el día 1 de junio, cuando ya estén en marcha los análisis de calidad de las aguas que de forma periódica y hasta finales del verano hará Sanidade, incluye la del río Ribeir a en A Gudiña. En Laza están cuatro: las del río Cabras eh Correchouso; río Carraxó en Soutelo Verde; río Cabra en Regueiro Seco y la del río Támega en la zona de Tamizelas.

También en el municipio de Muiños está la Encoro das Conchas en O Corgo, A Rola. En Ourense ciudad la Playa de la Antena, en el río Miño.En A Veiga hay dos zonas de nuevo este verano, que son el Encoro de Prada-O Coiñedo y Encoro de Prada Os Franceses.

Finalmente, la oferta estival de las 23 playas fluviales reconocidas como tal en la provincia incluye las de Río Támega en Verín, y la que se ubica a orilals del río Cenza en O Marcolongo en el concello de Vilariño de Conso.

Diecisiete enclaves con aguas con distintivo de «excelente» el pasado año

Al cierre de la temporada de baño de 2024 en las playas fluviales de la provincia de Ourense, un total de 17 de las 22 que había, obtuvieron la calificación sanitaria de excelente para la condición de sus aguas, 3 de ellas fueron calificadas como buenas y 2 de suficiente. No obstante en la provincia de Ourense y ya desde hace varios años, Sanidade no recomienda el baño en las playas fluviales de O Caneiro en el municipio de Baltar; en el río Orille, perteneciente al municipio de A Bola y en el río Arzoa en Vilardevós. Estas zonas han tenido problemas recurrentes con los parámetros sanitarios. Son en general problemas relacionados con la calidad del agua, al no cumplir los parámetros sanitarios, en especial en la concentración de determinadas bacterias , muchas de ellas relacionadas con los vertidos de fosas sépticas o agroganaderos sin depurar.