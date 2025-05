Jóvenes de Moreiras reclaman fibra óptica para teletrabajar: "Aquí hay proyectos... pero cero megas"

En el pueblo de Moreiras, en el municipio de Xinzo, un grupo de jóvenes ha apostado por vivir y trabajar desde el rural, pero a pesar de todas sus gestiones, siguen esperando algo tan básico como una conexión a internet digna. Y es que apuntan que «en esta comunidad, el acceso a la fibra óptica sigue siendo ciencia ficción».

Este grupo de jóvenes comentan que «vivimos en Moreiras, una de tantas zonas de la llamada ‘España vaciada’, pero con una diferencia: aquí hay vida joven, proyectos, talento... y cero megas». Son teletrabajadores, autónomos, emprendedores digitales, pero «no tenemos las condiciones mínimas para desarrollar nuestras actividades profesionales. No podemos trabajar con conexiones lentas, inestables o inexistentes».

"Queremos vivir aquí"

Ante esta situación, a lo largo del último año, los vecinos han contactado con el Concello, con las principales compañías telefónicas, y con la administración estatal, pero «el resultado ha sido frustrante: promesas vagas, respuestas burocráticas y ninguna solución real. Queremos vivir aquí, generar valor desde aquí, quedarnos aquí. Pero necesitamos que nos conecten al presente», apuntan.

Estos vecinos consideran que «si el futuro es digital, no puede estar reservado solo para quienes viven en una ciudad». Una de esas personas, Ariadna, apunta que desde la asociación Teleclub Moreiras da Limia «estamos intentando conseguir fibra», ya que «apostamos por vivir y trabajar en el rural, pero seguimos sin acceso a una conexión a internet digna en pleno 2025», y que a pesar de haber contactado con todas las administraciones correspondientes « seguimos sin fibra óptica ni soluciones reales». Esta línea llegó hasta una zona a dos kilómetros de Moreiras, y tras dirigirse a cada una de las compañías «nos dijeron que por ahora no estaba previsto el despliegue por aquí». Advierte de que en el pueblo hay 40 casas habitadas, que los afectados son todos los vecinos y especialmente las personas jóvenes que necesitan este servicio para trabajar, que rondan entre los 20 y 45 años, y que «nos vinimos a vivir aquí recientemente». Son entre 10 y 15 personas.

El Concello "poco puede hacer"

Sobre este problema el alcalde, Amador Díaz, dice que lamentablemente el Concello puede hacer poco, y que esta situación se da en más pueblos y concellos. No entiende por qué las compañías hacen «saltos» en las instalaciones que realizan en los pueblos, dejando a algunos colindantes sin servicio. Apunta que en 2026 debe haber conexión total, por orden del Ministerio, y las compañías conectan un router y con eso justifican que hay internet pero no es la velocidad deseada. Otro problema con estas empresas es que los postes de las líneas caen, y la Policía y Protección Civil tienen que hacer informes para que los levanten porque a los vecinos no les cogen el teléfono. «Es un suplicio para que vengan», afirma.