Barbadás acoge la campaña «Merca no teu comercio»

La iniciativa «Merca no teu comercio» llega a Barbadás. El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, se reunió con el alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, y la edil de Comercio, Marga Pérez, para abordar vías de colaboración para la dinamización e impulso del comercio local en la localidad. Alén destacó el nuevo Plan Estratéxico do Comercio de Galicia 2025-2030, dotado con más de 320 millones de euros y articulado en 74 actuaciones. Anunció que se hará en A Valenzá una de las 40 campañas de la iniciativa «Merca no teu comercio», del convenio con la Federación Galega de Comercio, para fomentar el asociacionismo comercial.