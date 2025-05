La Zona Saturada de Ruidos que frenaba nuevos locales cae de la nueva ordenanza

El nuevo borrador de la ordenanza de contaminación acústica del Concello de Ourense, que ha presentado el Gobierno local a los grupos de oposición para su debate y aprobación, no es por ahora del gusto de todos. Sobre todo del de los vecinos más beligerantes con el ruido como son los de la asociación O Cimborrio, que advierten de que uno de los riesgos del articulado es que no incluye lo que sí tenía la ordenanza anterior, aunque luego no se cumpliera, que es la declaración de la Zona Saturada de Ruidos.

Esta declaración especial que afectaba —o afecta por ahora mientras no se derogue la actual normativa—, a las calles más saturadas de locales de ocio nocturno, suponía que no se podría abrir otro pub más o bar especial a menos de 40 metros del anterior.

Según fuentes de O Cimborrio, la aprobación de la actual ordenanza ahora a estudio, supondrá la derogación de todo lo que indique la anterior. En este caso no figura ya ninguna lista con calles que estén declaradas de facto como saturadas, en la que era más difícil abrir un nuevo local en las calles afectadas por el alto índice de ruido y el alto número de estos establecimientos.

En la Ordenanza Reguladora de Ruidos y Vibraciones aprobada por el Concello en el año 2002 y que lleva ya más de 20 años incumpliéndose, al menos en este apartado, se declara Zona Saturada de Ruidos a varias calles del casco histórico en las que se concentra el grueso de esos locales de ocio y en los que estaba prohibido instalar cualquier local o café bar especial, cafés conciertos etcétera, a menos de 40 metros de otro local de iguales característica.

Muchas de estas calles, siguen siendo, 23 años después, las que concentran el ocio nocturno: Cabeza de Manzaneda, Pena Corneira, San Pedro, Praza das Mercedes, Praza das Flores, Praza do Correxidor, Gravina, Luna; Pizarro, Lepanto, Viriato, Páxaro y Praza do Trigo. También las de Unión; Cardenal Cisneros; Juan de Austria; Dos Fornos; Hernán Cortes; Praza de Pena Vixía y Praza da Madalena. La ordenanza señalaba que se consideraba que para una larga lista de locales, que incluían incluso salas de juego, habría que justificar ante el Concello que en un radio de 40 metros no existe otra instalación igual o de semejantes características.