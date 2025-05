Una cadena humana abraza el Jardín del Posío contra la tala de árboles centenarios

Una cadena humana que simuló un gran abrazo colectivo rodeó ayer el Jardín del Posío como gesto de protección al «abuelo» de las zonas verdes de Ourense, con casi 180 años de historia, como gesto de defensa del valioso patrimonio arbóreo que, denunciaron los manifestantes, está en peligro. La causa es un proyecto de rehabilitación integral promovido por el Concello que, según indicaron, ha costado la tala de 25 árboles, algunos centenarios, de este símbolo de la ciudad, que nació a mediados del XIX como vergel botánico.

Foto de las talas estos días en el interior del Posío. | FdV

La rehabilitación integral del este jardín, que puso en marcha el Ayuntamiento de Ourense en febrero de este año con un presupuesto de 2,6 millones de euros, y cuyo diseño había sido consensuado años durante el bipartito con los vecinos para salvaguardar el valioso legado arbóreo y botánico, no se cumple, afirman los ciudadanos movilizados.

Una de las pancartas en la concentración de ayer. | Roi Cruz

Esta reforma que se realiza a espaldas del público —se tapó todo el perímetro— solo se puede fiscalizar desde las ventanas de los vecinos, que hacen el seguimiento diario, y aseguran que el proyecto no es el mismo que consensuaron con el arquitecto que lo diseñó. No hay supervisión de arqueólogos ni botánicos como se dijo, y se han ido eliminado ya «árboles y otras plantas que no estaban enfermos, y se talan por el pie, no hay recuperación posible», indicó Xosé Santos, de Amigas das Árbores, el colectivo que inició estas movilizaciones, que ahora aglutinan ya a varias entidades de toda índole y vecinos de la ciudad en general.

La rehabilitación integral del este jardín, que puso en marcha el Ayuntamiento de Ourense en febrero de este año con un presupuesto de 2,6 millones de euros, y cuyo diseño había sido consensuado años durante el bipartito con los vecinos para salvaguardar el valioso legado arbóreo y botánico, no se cumple, afirman los ciudadanos movilizados

Los participantes, con pancartas con lemas como «Se perdemos as árbores perdémolo todo», realizaron una cadena humana uniendo sus manos, en algún caso enlazadas por un pañuelo verde, que fue el símbolo de la defensa del Posío hace 30 años.

Esta la tercera movilización para salvaguardar el Posío del abandono y contra de la invasión del cemento en laque participa Olga Fernández, residente en la zona «pues es más que un jardín, y es la historia de muchos personas» explicaba momentos antes de sumarse como hizo tres décadas atrás, en defensa de este entorno verde que es además ejemplo de biodiversidad, signo identitario de la ciudad.

«Aquí han jugado y crecido muchas generaciones», explica Manuel Guillermo , otro de los participantes que fue también miembro de la plataforma de defensa del Posío creada antes de la pandemia, para exigir esta obra de mejora. «Nos preocupa hasta el tamaño que van a a dar a la cafetería; va a restar más espacio de ocio y paseos. Esto no se corresponde con lo previsto», afirma.

La ciudad tendría que tener más de 35.000 árboles y más de 1.000.000 de metros cuadrados de parques y jardines. Sin embargo, solo tiene «8.255 árboles y unos escasos 500.000 metros cuadrados de zonas verdes,

Lamenta también cómo ha ido desapareciendo toda la avifauna del estanque . «Desconocemos qué ocurrió; si la llevaron a un centro especializado para su recuperación. No han dado explicaciones».

Entre los múltiples colectivos que se están sumando a esta reivindicación ciudadana se encuentra Amigos das Termas, cuyo portavoz, Enrique Camoeiras, explicó que «estamos aquí porque todo lo que tienen que ver con los intereses de la ciudad nos preocupa, y al igual que luchamos contra el abandono del termalismo, lo haremos también para proteger el Posío de las talas».

Más verde, menos cemento

Amigas das Árbores leyó un manifiesto con un resumen histórico de los orígenes del jardín y su valiosas y variadas especies, y el posterior «maltrato de años» que fue restando verde a favor del cemento, hasta este proyecto actual que se realiza, afirman, de espaldas a la ciudad «con el que quieren convertir el Posío en un espacio sin sombra natural». También criticaron ese plástico con el que el Concello intenta tapar al público todo lo que se hace en su interior.

Compromisos incumplidos

«No se cumplieron los compromisos de que habría un botánico o arboricultor velando por la diversidad» lamentan, y creen que esos 2,6 millones de euros, no se están utilizando del modo y para los fines bioregeneradores que estaban previstos, pese a la insistencia del Concello en que habrá más especies de nueva plantación.

«Coa morte das árbores tamén os humanos imos morrendo paseniñamente», indicaba Amigas das Árbores en su manifiesto repartido ayer entre los asistentes, en esta exitosa convocatoria pública, recordaron que «la ciudad de Ourense incumple con los consejos de la OMS, la directivas y normativa de la UE y con los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas».

Ponen este proyecto como ejemplo de lo que consideran una desacertada política ambiental del Concello. Según estas organizaciones, la ciudad tendría que tener más de 35.000 árboles y más de 1.000.000 de metros cuadrados de parques y jardines. Sin embargo, solo tiene «8.255 árboles y unos escasos 500.000 metros cuadrados de zonas verdes, según datos oficiales del Concello de Ourense».