Zona de Bajas Emisiones: Ourense blinda 56 hectáreas contra el tráfico, el ruido y los malos humos

El Concello de Ourense pone a andar, aunque con más de dos años y medio de retraso, los imperativos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que fija establecer las llamadas ZBE, zonas de bajas emisiones, con reducción de la contaminación, tanto acústica como ambiental de los núcleos d e 50.000 habitantes. Un total de 24 cámaras para controlar el acceso del tráfico, 5 nanosensores de controles ambiental y acústico, limitaciones de velocidad a 20 y 30 por hora, nuevas zonas peatonales o prohibición de acceso a la zona ZBE de los vehículos que no dispongan de la correspondiente etiqueta de tráfico son algunas de la larga lista de novedades que lleva implícitas la ordenanza.

La idea es que esta, y la aplicación de la normativa de esta ZBE, empiece a funcionar a finales de diciembre y la posible imposiciones de sanciones por infracciones, en enero de 2026.

Esta zona bajo control para supervisar su calidad ambiental y de ruidos y promover la movilidad urbana y el transporte colectivo, que es la ZBE, comprende 56,1 hectáreas, con un perímetro de 3,6 kilómetros.

Ámbito de actuación

El Concello ha presentado ya el borrador de esa ZBE, que en Ourense centro se localiza dentro de los límites definidos por la avenida de la Habana y la plaza de Concepción Arenal, al norte, rúa do Progreso, al oeste, A Coruña, al sur y Pena Trevinca y rúa Emilia Pardo Bazán, al este.

En dicha área se sitúan diversas instituciones y servicios administrativos claves de la ciudad de Ourense, incluyendo el Ayuntamiento, el Palacio de Justicia, la Diputación Provincial y la Subdelegación de Gobierno. También hay espacios socioculturales que resultan atractivos para los visitantes, como el Centro de Interpretación Arqueológico y Termal de As Burgas, el Obispado y la catedral de San Martiño.

Asimismo, aquí se encuentra el principal centro comercial y de ocio del Concello de Ourense, que abarca las calles Paseo, Cardenal Quiroga, Santo Domingo y el Parque San Lázaro y sus alrededores. Adicionalmente, hay equipamientos educativos que necesitan protección especial, tales como colegios (Carmelitas, Maristas Santa María, entre otros) e institutos (IES Ramón Otero Pedrayo).

Debe indicarse que, tal como se desarrolla en los capítulos posteriores del estudio, Ourense no presenta problemas de contaminación ambiental que justifiquen la implantación de una ZBE amplia y restrictiva, pero también se instalarán los mencionados nanosensores de cálidad del aire.

Atendiendo al diagnóstico realizado y a las necesidades específicas de la ciudad, esta ZBE propone, por un lado, ampliación de la zona peatonal en el casco histórico, prohibiéndose el paso de la circulación por las calles actuales y, además, por ,Concordia, Buenos Aires (desde Concordia hasta Bedoya), rúa Ramón Cabanillas (entre Bedoya y la Buenos Aires), rúa San Francisco, rúa Arturo Pérez Serantes, rúa Valle Inclán (hasta rúa Habana), rúa Bedoya (hasta el cruce con Ramón Cabanillas), rúa Xoaquín Lorenzo Xocas, rúa Cardenal Quevedo (desde Parque de San Lázaro hasta Habana) y rúa Teluro. Estas vías se configurarán peatonales conforme a la Ordenanza municipal de tráfico y circulación.

Por otro lado, hay acceso restringido a lo os vehículos sin etiqueta que garantice su baja o cero emisión contaminante, en el interior del perímetro formado por las calles Progreso, Coruña, Nosa Señora. da Saínza/Pena Trevinca, Emilio Pardo Bazán, Habana y plaza de Concepción Arenal.

Debe indicarse que se dispondrá de unos seis meses para que los usuarios conozcan el sistema, una vez implantada la señalización y cámaras de control, y se iniciarán las pruebas de gestión del sistema.

La normativa de la ZBE se activaba en diciembre de 2025. Del mismo modo, durante este periodo y, previamente, una vez aprobada la ordenanza y el proyecto, se informará sobre la prohibición de circular a los vehículos que no dispongan de etiqueta ambiental.

Finalizada esta primera fase, se procederá a sancionar el acceso indebido o infraccines la amplia normativa de la ZBE. En las zonas peatonales ampliadas se procederá a sancionar de forma inmediata a su puesta en marcha, prevista para el 1 de enero de 2026.

La oposicion critica la demora

La oposición celebra la puesta en marcha de la ZBE, aunque critica la demora. El grupo municipal socialista señalan que estudiarán toda la documentación del proyecto de ordenanza municipal reguladora de las zonas de bajas emisiones del municipio de Ourense, en el que se integra la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para realizar las aportación que consideren precisas pero “consideramos, no obstante, que la Administración local va tarde, mal y arrastro con respecto a los plazos de la ley» indica la edil socialista d María Fernández. Apelan, así las cosas, la que el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome, saque por fin del cajón el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y ponga en marcha políticas que fomenten la reducción del tráfico rodado no solo en la ZBE, y destaca los Fondos Next Generation que se realizará a través del Ministerio de Transportes.Desde el PP la edil Inma Moreiras , lamentan también la demora de más de dos años en la ZBE y recuerdan que ya habían demandando la activación del PMUS, el plan de movilidad de la ciudad, «un trabajo rigurosa» que el alcalde «despreció en pleno y que ahora es el que utiliza». pero sin haber sido actualizado. Aunque sea tarde , «valoramos positivamente que se dé este paso, que beneficios para la salud, la calidad del aire y la movilidad en la ciudad» y están analizando la documentación para proponer posibles mejoras.

Más de 282.000 viajes diarios en coche

Según el estudio previo el total de viajes realizados en coche en la zona centro es 282.500 diarios, de los cuales un 48,1% son internos. La zonificación empleada, en combinación con los datos del reparto modal recogidos en el Plan de Movilidad Urbana, PMUS, de Ourense 2019, se utiliza para estimar la distancia total recorrida por el conjunto del parque de vehículos en circulación (vehículos-km) en la ciudad y en elámbito de la ZBE. Estos viajes viajes recorrían ya entonces una distancia total de 1.271.250.000 kilómetros en el término municipal. Se estima que el parque circulante solo recorre 8.505.000 km al año en el ámbito ZBE (un 0,7% del total). «La atracción que ejerce la capital es, pues, elevada sobre su entorno. Las distancias recorridas son cortas, lo cual indica que muchos de los desplazamientos podrían realizarse a pie» indican. a infraestructura es suficiente para la demanda detectada, con únicamente algunas zonas puntuales con un nivel de servicio deficiente. Respecto a la movilidad en transporte público, está en licitación el servicio de bus urbano, que pretende implantar una red muy centralizada, basada en la ya existente. La demanda del transporte público es de 35.000 viajes/día, indica el informe del Concello. Respecto a la movilidad peatonal, destacan el potencial de viajes, ya que la gran zona compacta urbanísticamente es fácilmente caminable.