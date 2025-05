La privatización del servicio puede afectar a 32 puestos de taller de Renfe

El trabajo de 32 operarios de los talleres de mantenimiento de Renfe en Ourense, están en peligro, si bajan su carga de trabajo Así lo asegura el sindicato CGT, que está estudiando posibles movilizaciones, dado que la salida a licitación de las labores de mantenimiento de locomotora de Renfe, 26 de las cuales dependen de estos talleres en las instalaciones de Renfe en A Ponte, supondrá una carga de trabajo que supondrá para el taller de la ciudad.

La licitación que acaba de salir a concurso por 70 millones de euros, tiene una duración de cinco años, y prevé llevar a cabo el mantenimiento de estas máquinas. En concreto, de 65 locomotoras S/333.3, de las cuales las mencionadas 2 6 se corresponden con el taller de Ourense, que es el segundo de la operadora que tienen una mayor carga de trabajo en la materia después del de Vicálvaro en Madrid.

Para este sindicato CGT es lamentable que al externalizar este servicio, se deje a esos 32 operarios que trabajan en Ourense, «vacíos de trabajo», según confirmó ya el gerente del área de Ingeniería y Mantenimiento de Renfe. Además la Confederación Galleta de Trabajadores asegura que este mismo cargo no supo concretarles cuales son los vehículos de los que se acabará ocupando el taller ourensano, lo que generó «una mayor incertidumbre». Ven claro que este «es un paso más para la privatización del mantenimiento por parte de la empresa Renfe», con el que se ponen en peligro, indican estos 32 puestos de trabajo y un nuevo paso preocupante tras los cierres de A Coruña y el de Monforte en Lugo. El sindicato no descarta enviar escritos pidiendo apoyo al Concello, grupos políticos y al propios presidente de la Xunta para que exijan que no se dañe el empleo ferroviario.