Una nueva asociación busca «diálogo» entre pubs y vecinos contra el ruido

La Praza do Correxidor acogió ayer la presentación de un colectivo insólito hasta ahora, la Asociación Cultural de Amigos do Casco Histórico, integrada ya por más de 30 establecimientos, la mayoría pubs y locales de ocio nocturno de la ciudad, que sale a escena con el apoyo de sus , hasta ahora, consideradas «víctimas»: vecinos de la llamada «zona dura» del ruido nocturno, que ayer se declararon «amantes de la hostelería y la terrazas en esta Praza do Correxidor». Aseguran que esta actividad hasta la madrugada «no nos afecta el sueño», y que apoyan a este colectivo con el interés común de ambos sectores de «dialogar y conciliar los intereses de ambos y que no se hable mal del casco histórico», aseguran. También se unirán a esta asociación que quieren aglutinar a todos este tipo de locales en la ciudad, incluidas taperías.

Paco Gallego e Iria Alberte / Iñaki Osorio

Detrás de rescate de esta asociación, ahora con otros fines , y nombre, está el conocido estilista Paco Gallego y empresario de la noche, y también propietarios d pubs en el casco histórico como Iria Alberte hostelera también y presidenta de esta asociación.

Consideran que si ellos cierran sus locales «el casco histórico desaparece, porque no habrá mantenimiento de los edificios y la calle quedará abandonada». Su postura radicalmente opuesta a la Asociación de Vecinos o Cimborrio, la más beligerante contra el ruido que considera que es este último el que está dejando deshabitado el casco histórico donde se concentran los locales de marcha nocturna de la ciudad.

«La Asociación Cultural de Amigos del Casco Histórico, existía con un nombre similar, pero renovamos la documentación con los nuevos miembros que son los pubs. Antes éramos solo de la Praza do Correxidor y ahora entran todos los pubs de Ourense», explica Paco Gallego. «Siempre tuvimos muy buena relación con los vecinos de esta zona; se publican cosas exageradas», mantiene «cuando los también salen de copas y a pinchar como todos». También les preocupa «que de mala imagen de una ciudad tranquila, corroborado por la policía, puede haber algún incidente pero son aislados», mantiene.

La Asociación O Cimborrio, beligerante desde hace años con los incumplimientos, tanto horarios como de insonorización de locales que ha demostrado con papeles, siempre dijo que no tiene nada contra la hostelería, solo pide «que la gente quede dentro del local, y que este esté insonorizado». Advierten que manejan densa documentación que avala incumplimientos y expedientes sancionadores que se dejan caducar.

Sin embargo Iria Seara afirma que «tenemos los locales insonorizados. El Concello viene a a hacer mediciones por eso están estos vecinos que nos apoyan. Tenemos limitadores de sonido y cantan al Concello todo lo que se registra», asegura.

«Se aguanta bien »

Entre el solidario grupo de vecinos, muchos de mediana edad, simpatizantes con la movida nocturna, estaban ayer algunos como Benjamín, residente en de Praza do Correxidor al igual que Carmen su mujer, asegura que «aquí se aguanta bien solo hay una terraza, la gente no grita a salir.

El problema es más del otro lado en a zona de Cabeza de Manzaneda . Luis , otro vecino, ratifica que «queremos que la gente pueda vivir aquí y trabajar y no conocemos casos de gente que se haya ido de esta plaza por el ruido» asegura , pese a lo que afirma con datos AA VV O Cimborrio, que afirma que el éxodo de vecinos es constante.