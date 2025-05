La mujer de O Barco que saltó del balcón para huir de su pareja preguntó esa mañana cómo separarse pero no denunció violencia

El martes por la mañana acudió al cuartel de la Guardia Civil en O Barco para solicitar información sobre cómo separarse porque quería romper con su pareja. La mujer preguntó a los agentes por los trámites que serían necesarios, pero no manifestó que fuese víctima de violencia por parte del varón. No constaban denuncias ni existía ningún registro sobre ella o sobre él en Viogén, el sistema de protección integral contra los delitos machistas. En torno a las 12:50 horas del martes, la mujer se precipitó desde el balcón de su domicilio, en un cuarto piso de la plaza Andrés de Prada, después de gritar pidiendo auxilio. Los testigos que se encontraban en la calle en ese momento creen que la mujer saltó para escapar de su pareja y presunto maltratador, que fue detenido en la vivienda tras los hechos.

La perjudicada, de 35 años, que tenía lesiones presuntamente causadas con arma blanca durante una agresión anterior a la caída, resultó herida muy grave y permanece hospitalizada en Vigo. El varón, de 43 años e investigado por violencia de género —los hechos pueden ser constitutivos de una tentativa de homicidio—, será conducido este jueves al juzgado de guardia de O Barco. Este miércoles, la Policía Judicial de la Guardia Civil continuaba con las diligencias de investigación para determinar qué sucedió en el interior de la vivienda antes de la precipitación de la mujer —ella tenía cortes de arma blanca, y él también presentaba marcas cuando fue detenido—, y cuáles eran la situación y el contexto de esta pareja de origen colombiano, con un hijo pequeño en común.

El niño, de 4 años, estaba en el colegio cuando ocurrieron los hechos. Se ha iniciado una campaña solidaria a iniciativa de varias madres del centro con el fin de conseguir ropa, calzado de talla 26 y material escolar para el menor, porque el domicilio, donde tiene sus pertenencias, está precintado por motivo de la investigación en marcha. El niño está bajo los cuidados de la madre de un compañero de colegio, con la supervisión y tutela de los servicios sociales.

«Estamos solicitando ayuda porque queremos recaudar todo lo necesario para el niño. Por favor, que todas la madres que tienen algo de ropa de sus hijos que puedan dar, que se pongan en contacto con el alcalde o vayan a depositarlo a la colchonería de plaza Andrés de Prada», explica Nazaret Martínez, una de las madres del colegio implicada en la iniciativa solidaria.

La víctima llevaba más de año y medio en O Barco, después de residir en Madrid con anterioridad. Además de su pareja y su hijo, no tenía a otros familiares en Ourense. La mujer trabajaba en un centro de comidas en la capital de Valdeorras. No constaban denuncias contra su pareja, así que no figuraban en el sistema de protección integral Viogén.

«Es fundamental la colaboración ciudadana en estos casos. ¿Cuántas trifulcas no hubo en esa casa? A lo mejor ninguna, pero no creo. Lo normal es que en esa casa haya habido líos», barajaba el alcalde, Alfredo García, en declaraciones a la prensa este miércoles. El regidor insta a denunciar cuando existan sospechas de posibles actos de violencia en una pareja o vivienda de vecinos.

Autoridades, vecinos y allegados se reunieron a las puertas del Concello de O Barco, este miércoles. / FDV

En O Barco tuvo lugar una concentración de repulsa tras el grave suceso del martes, un acto en el que se vivieron momentos de emoción. Participaron decenas de personas, entre vecinos, autoridades y personas allegadas a la víctima. Según el alcalde, después de una primera asistencia en el hospital de O Barco, la mujer fue trasladada en un helicóptero medicalizado a Vigo, donde fue intervenida de nuevo. «Deseamos y esperamos que salga adelante. Ese niño necesita a su madre», expresó el regidor.

García apeló a la educación como clave contra la violencia machista: «Aquí hay muchos madres y padres y quisiera hacer una pequeña reflexión. En la educación de vuestros hijos, tened presente tres premisas: en la vida en pareja, control cero, manipulación cero y respeto diez», dijo.

La Asociación Empresarial de Valdeorras (AEVA) expresó en un comunicado su «más profunda consternación» y el «rechazo absoluto» a la violencia machista.

El lugar en el que ocurrió este suceso, acordonado tras los hechos. / FDV

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, condena los hechos y desea la pronta recuperación de la víctima. Además, hace un llamamiento a las mujeres que sufren violencia y también a sus entornos para que presenten denuncia. Están a su disposición el número de teléfono de emergencias 016, que no deja rastro en la factura, y la app Alertcops, que avisa a las fuerzas de seguridad y «proporciona la geolocalización para una acción inmediata», subraya Santos.

El subdelegado confirma que la mujer de O Barco acudió al cuartel para pedir información sobre cómo separarse, pero no puso de manifiesto ningún hecho de violencia física o amenaza, asegura Santos. La Subdelegación del Gobierno respalda la labor y el «rigor» de los agentes en la lucha diaria contra la violencia de género.