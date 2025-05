Un equipo multidisciplinar estudia la denuncia de la plaza contra el Concello

La Asociación de Empresarios de la Plaza de Abastos de As Burgas, que tiene en concesión ese mercado desde hace más de veinte años, cuenta ya con un equipo multidisciplinar, que prepara las acciones a tomar contra el Concello. Si bien no hay decisiones cerradas por ahora, no se descarta una primera denuncia en contencioso administrativo ante el desahucio exprés impuesto por parte del Concello de su ubicación provisional en la Alameda, y con incumplimiento de convenio de traslado a un edificio civil rehabilitado perosin dotación alguna interiormente ni plan funcional.

Además, no se descartaría tampoco aunque no es ahora su intención, recurrir a la vía penal por una decisión que, si no hay vuelta atrás, supondría para los placeros pérdidas millonarias empresarialmente, al obligarlos no solo a volver a un inmueble histórico, al que le faltan decenas de dotaciones esenciales, para las que el Concello se niega a contribuir, pese a ser un edificio de su propiedad, sino por el posible daño económico en el ejercicio de su labor comercial, sustento de muchas familias.

Los placeros, que llevan la gestión de la plaza de abastos de As Burgas desde el año 2000, después de que el Concello decidiera externalizar este servicio de propiedad municipal, al arrastrar entonces una deuda millonaria, problema que ellos subsanaron, están en este edificio provisional de La Alameda desde 2018.

Tras la abrupta ruptura del acuerdo a tres bandas para sufragar los gastos del traslado, por parte del alcalde, el conselleiro de Comercio se ha sumado a las críticas desde la Xunta , alzando la voz para pedir diálogo al Concello y que no haga ya más daño a una plaza que es además de motor comercial y laboral, un recurso turístico para la ciudad.

La obra se adjudicó a Acciona por casi 5 millones de euros, pero no cumple todo lo que venía en el contrato, ni incluye las mejoras ofertadas. Es más, el informe de Intervención sobre la obra de la Plaza de Abastos de As Burgas ya advierte claramente de que el edificio, al que el alcalde insiste que deben de volver en menos de doce meses los placeros, no incluye reforzamiento de sótanos, carga y descarga y ni siquiera el ajardinamiento y las farolas externas que figuraban en el proyecto existe.

Tampoco queda claro que los 200.000 euros que había incluido la firma constructora para realizar el control de calidad posterior a la obra se hayan invertido en ese fin.

El conselleiro de Comercio, Xosé González, tras las duras declaraciones de Jácome le acusó de «despreciar» a la plaza, de haber dejado perder una subvención de 3,5 millones y tras romper ese acuerdo económico a tres bandas que tenía con Xunta, Comerciantes y Concello, de impedir que la sea esa consellería la que elabore un plan funcional y dote una ayuda de 1,4 millones hasta las que subió el Ejecutivo gallego, para promover un traslado en condiciones para construir los puestos y habilitar interiormente u n edifico que es una gran nave vacía, señalan.

En declaraciones que acaba de realizar el conselleiro de Comercio a Cope Ourense, tachó de “capricho” la postura del alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, con la Plaza de Abastos y y añadió que Ourense tiene «un edificio extraordinario inacabado que podría ser un atractivo turístico” y dejó claro de nuevo que la Xunta “estaba dispuesta a licitar las obras por agilidad”.

Los once puntos básicos de unos compromisos incumplidos con los placeros

Entre los aspectos que se han incumplido en esa larga historia de acuerdos y desacuerdos que ha protagonizado el Concello de Ourense, y más directamente el alcalde, con los placeros y con la Xunta, la asociación de comerciantes indica que la primera que no se ha respetado son los plazos de la reforma de un inmueble cuya rehabilitación iba a empezar en 2018.Tampoco se han completado las obras de reforma en las condiciones previas y comprometidas para su regreso y se incumplió el proyecto original presentado y aprobado en su día. No es el mismo, dicen.Ademeás «el Concello perdió 3,5 millones de subvención por sus retrasos y no fue capaz aún de elaborar un plan funcional de la plaza»..El otro escollo desde el Concello ha sido su negativa a que se realice un plan funcional pagado por la Xunta. y en séptimo lugar, «la negativa a estudiar durante mese una solución de accesibilidad par a la plaza». El problema se ha enquistado, al romperse además el protocolo firmado entre placeros y Xunta y Concello y la negativa también del Gobierno local a admitir esos 1,4 millones de euros que da la Xunta para unas obras de reforma de las que se descolgó el alcalde. Otro de los problemas del conflicto abierto es la negativa «a que la Xunta a licite las obra de reforma consensada por todas las partes» Finalmente recuerdan que «se omite el convenio de traslado tratando de imponer condiciones inasumibles, que son las que nos empujan al juzgado» explican desde la la asociación de comerciantes de la Plaza de Abastos número 1 de As Burgas.