Acusado de amenazar a su ex antes de un juicio: «Si estás en Galicia te encontraré»

El Penal Número 2 de Ourense se vio obligado a suspender el juicio, programado en un inicio para este lunes, contra un hombre acusado de amenazar a su exmujer antes de otra vista en el que él estaba encausado por el mismo delito. Presuntamente, escribió a la víctima a través del sistema de mensajería de Facebook y le pidió que tuviera «cuidado» con lo que declaraba porque él «ya no tenía nada que perder», en relación, entre otros motivos, a que la perjudicada tenía asignada la guarda y custodia de dos hijas en común. El juicio no ha podido celebrarse este lunes porque el encausado está en paradero desconocido. Hay una orden de busca y captura contra el encausado, de 52 años.

En junio de 2015, un juzgado de Cataluña acordó el divorcio del acusado y de la víctima, y le otorgó a ella el ejercicio exclusivo de la patria potestad sobre las dos hijas, así como la guarda y custodia, sin que se fijase ningún régimen de visitas a favor del padre. El 5 de octubre de 2021, el acusado se enfrentaba a un juicio en Barcelona por un presunto delito de amenazas. En las vísperas, el 26 de septiembre de 2021, el acusado contactó con la víctima por Facebook y le envió mensajes desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Además, le envió algún mensaje de voz y le realizó alguna llamada. En principio, la conversación fue cordial, dice la Fiscalía. Le decía que quería ver a las niñas y hablar con ellas, e incluso le ofreció dinero porque considera, que la justicia española no es justa y que la custodia de los hijos siempre recae en las madres.

Pero en un momento de la charla, él presuntamente le dijo a su ex que no acudiese al juicio el día 5, porque, añadió, la fecha era el 11. Además dijo a la mujer que tuviera «cuidado» con lo que declaraba, porque él no tenía «nada que perder», pues ya se había quedado sin su madre y sin sus hijas. Le daba lo mismo libertad que cárcel, dice el fiscal.

Presuntamente, en una llamada amenazó a la ex con que «si estás en Galicia te encontraré». Cuando aún estaban casados —añade la Fiscalía— llegó a manifestarle que «tú no podrás escapar de mí porque te encontraré». El ministerio público cita varios mensajes que el encausado remitió a la perjudicada por Facebook, como «Cuídate mucho, adiós, nos veremos en el cielo».

El juzgado instructor impuso al hombre una medida cautelar de alejamiento y de prohibición de comunicación con respecto a su exmujer y sus hijas, mientras dure la tramitación de la causa. En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía solicita 9 meses de prisión y 3 años de alejamiento, por un delito de amenazas, así como 2 años de prisión y una multa de 2.700 euros por un segundo delito, de obstrucción a la justicia.