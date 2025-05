O desfile das máscaras ancestrais

O Entroido é unha tradición que bate con forza e queda gravada na pel, que dura máis que o calendario. Máis alá da celebración nas datas habituais, o sentimento de pertenza esténdese todos os días, sen importar a época do ano. Esta fin de semana, dúas localidades do Macizo Central de Ourense —Viana do Bolo o sábado e Vilariño de Conso o domingo— reviviron o espírito do Entroido cun desfile no que participaron corenta e sete grupos de España e Portugal que manteñen vivas as tradicións das súas máscaras típicas, unha pegada cultural que, na maioría, viaxa tempo atrás, a hai séculos. Nunha fin de semana calorosa, a décima edición da ViboMask congregou a unha multitude entre veciños e visitantes. Ademais dos desfiles de máscaras coas súas cores, as danzas ancestrais e o balbordo das chocas, houbo música, gastronomía e artesanía.

Un grupo de boteiros, este domingo en Vilariño. | Roi Cruz