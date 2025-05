Vilanova dos Infantes, o corazón das Letras Galegas co Raigame

Vilanova dos Infantes, en Celanova, acolleu este sábado a XXII edición da Romaría Etnográfica Raigame, consolidándose un ano máis como o gran punto de encontro para celebrar o Día das Letras Galegas desde a raíz mesma da cultura popular. A parroquia, con pouco máis de cen habitantes, multiplicou a súa vida e ledicia cunha xornada intensa onde se mesturaron música, baile, gastronomía, artesanía e tradición oral en cada recuncho do burgo medieval.

As cantareiras gozaron do seu día. / Roi Cruz

A romaría contou con preto dun centenar de postos, repartidos entre o interior das rúas da vila e a estrada que a conecta con Celanova, ofrecendo unha ampla variedade de produtos artesáns, propostas gastronómicas e oficios tradicionais. Este ano o Día das Letras Galegas adicouse ás cantareiras e neste municipio non podía encaixar mellor porque, como é tradición, a xornada arrancou coas actuacións simultáneas de distintos grupos de danza e pandeireta.

Os oficios tradicionais tiveron protagonismo. / Roi Cruz

Protagonismo para a danza

Pasadas as 11.00 horas Rebulir de Ramirás, a Escola de Danza da Deputación de Ourense, grupos tradicionais dos Concellos de Celanova e A Veiga, e as pandereteiras Celavella, animaron as principais prazas do burgo medieval.

Dende ese momento e ó longo do día, sucedéronse máis de 40 actuacións nas que o cancioneiro popular tivo un especial protagonismo. Agrupacións como Lembranza Solpor, Coral de Ruada, Os Chouteiros, Santiago da Rabeda, De pé feito, San Campio de Vedra, Cé Pantasma, Feitizo de Pao, Cego de Matamá ou As Sarandilleiras Leni e Pili animaron a mañá.

Pero co xantar non se puxo fin á música. O baile , a danza e as pandeiretas continuaron pola tarde coa quenda das actuacións de Gaitas e Danzas do Irixo, Susairas, Aturuxos do Miño, Meigas e Trazos, Levamos e O Forrollo.

Con todo, un dos momentos máis emotivos chegou entre medias, ás 13.00 horas, coa actuación da Banda de Música de Vilanova dos Infantes na sesión vermú nos campos ao carón da igrexa. Media hora antes do acto oficial de entrega do Premio Adolfo Enríquez, que nesta edición, co cancioneiro popular como fío conector e acorde á temática do día, recoñeceu o labor das cantareiras da provincia de Ourense, con especial mención ás de Avión e Beariz, pola súa labor de transmisión do patrimonio musical.

«Raigame é a mellor celebración do Día das Letras Galegas e da cultura galega de toda Galicia», reivindicou o presidente provincial, Luis Menor, ó termo dun acto que pecharon Os Danzantes de Vilanova cunha exhibición na honra da Virxe do Cristal.

Cultura e entretemento

A maiores da música, a romaría tampouco deixou de lado a cultura noutras formas, 40 demostracións de artesáns traballando en vivo: zoqueiros, canteiros, tecedeiras, oleiros ou orfebres, entre moitos outros, fixeron as delicias dos visitantes, que tampouco tiveron problemas por atopar espazos onde saborear a tradición. Un exemplo atopárono na Praza da Torre coa degustación de doces tradicionais e obradoiros de repostería, que adozaron a xornada un ano máis.

Ademais as proxeccións de documentais na Praza Maior achegaron a historia das cantareiras e da poesía oral, mentres que a compañía Comando Infarto representou en dúas ocasións a figura histórica de Romasanta. E ninguén esqueceu ós nenos, os máis cativos tamén tiveron o seu momento coa presenza da familia Bolechas, que presentou unha nova publicación dedicada ao Raigame, ademais de sesións de contacontos e espectáculos de monicreques, con especial participación da narradora Inma Soto, autora de ‘Xela, a superheroína de aldea’, que non perdeu unha cita que cada ano, sen excepción, exalta a cultura galega.