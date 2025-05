El nuevo líder provincial del PSOE integra a su rival en primarias y llama a la unidad: «Ourense non está condenada ao abandono e esixe que levantemos a voz»

Tras unas disputadas elecciones primarias que se saldaron con una diferencia de solo 57 votos del total de 850 emitidos, el alcalde de Taboadela y diputado provincial, Álvaro Vila, fue refrendado este domingo como el nuevo líder del PSdeG en la provincia de Ourense. La nueva ejecutiva, formada por un total de 34 personas, obtuvo un respaldo del 94,37%. Antonio González Fiuza es el secretario de organización, mientras que la diputa Marina Vaz Quintillán ejercerá como vicesecretaria. El comité provincial recibió, igualmente, un 94,37% de votos.

Entre las 73 personas que integran este órgano, se encuentra la alcaldesa de Trives, Patricia Domínguez, que fue rival de Vila en las reñidas elecciones internas. En la próxima ejecutiva hay personas afines a ella, dicen fuentes del partido. Álvaro Vila se compromete a la unidad, al servicio del interés general. «Non significa uniformidade, significa respecto entre compañeiras e compañeiros, significa saber que hai un obxectivo común máis alá das diferencias, e ese obxectivo non é máis que saber que estamos para mellorar a vida da xente», afirmó en su intervención en el congreso. «Aquí non haberá siglas secundarias, nin divisións internas, aquí caben todas as sensibilidades e todas as voces, porque todas enriquecen este proxecto», defendió.

La quinta cita orgánica en el ámbito provincial del PSdeG reunió a más de 250 personas en un salón de eventos de Santa Cruz de Arrabaldo. Tenían derecho a voto 96 delegados y delegadas.

Más de 250 personas asitieron al congreso provincial del PSdeG de Ourense. / FDV

Despoblación y financiación

En su discurso de clausura, el secretario provincial Álvaro Vila, que será también el representante en el comité federal del PSOE, concretó los retos de los socialistas en Ourense. «Traballaremos por unha provincia máis igualitaria, onde nacer nun pequeno concello non sexa sinónimo de ter menos oportunidades, onde as mulleres non teñan que renunciar á súa carreira profesional por falta de conciliación e onde a xuventude poida soñar con quedarse, con emprender ou con formar unha familia». Álvaro Vila considera que «Ourense esixe compromiso, que sexamos reivindicativos, que levantemos a voz e nos fagamos escoitar».

El nuevo líder provincial del PSdeG, un cargo que en los últimos años desempeñó el senador Rafael Rodríguez Villarino, apeló a la política útil, «como ferramenta para cambiar vidas e construír unha sociedade máis xusta, máis igualitaria e máis libre», proclama Vila.

Álvaro Vila, durante su intervención. / FDV

«O PSdeG ten que ser a panca do cambio, temos que loitar por reverter o problema do despoboamento, temos que loitar por unha Galicia interior con futuro», subraya el líder ourensano. «Temos que loitar pola innovación no rural, pola mellora dos servizos públicos, polo transporte digno, pola conectividade e polo acceso á vivenda», añadió en su discurso. «Imos avanzar no eido social, nas infraestruturas, no medio ambiente, na cultura, na igualdade, e tamén na financiación xusta, equitativa e con criterios obxectivos dos concellos da provincia», añadió durante su intervención.

El nuevo secretario provincial del PSdeG en Ourense cree imprescindible «un partido forte, activo, pegado ao territorio e que recupere músculo en cada comarca, en cada concello, que escoite a cada agrupación». Vilar insta a los socialistas ourensanos a «saír á rúa, a reencontrarnos coa xente, a mirala aos ollos e a dicirlles que estamos aquí para eles. Porque sen participación, non hai proxecto de futuro», resaltó Álvaro Vila.

En un discurso con varias dosis de inconformismo y reivindicación, el alcalde, diputado provincial y nuevo jefe del socialismo ourensano instó a «levantar a voz pola nosa terra, pola nosa xente e polo futuro que merecemos». Vila hace hincapié en que «Ourense non está condenada ao abandono, está chamada ao renacemento e nós, dende o socialismo, estamos chamados a liderar ese renacer».

El líder en Galicia de los socialistas, José Ramón Gómez Besteiro. / FDV

Eliminar la brecha «entre as dúas Galicias»

El secretario general del PSdeG gallego, José Ramón Gómez Besteiro, intervino en el congreso provincial y llamó a trabajar por la cohesión territorial, para terminar con las diferencias «entre as dúas Galicias». El líder autonómico de los socialistas considera al PSdeG como el único partido que defiende «as máximas da esquerda de solidariedade e igualdade», en contraste, dice Besteiro, con un PP «que vive nunha confrontación permanente en España, e en Galicia con submisión ao que marca Feijoo desde Madrid», y a distancia también del BNG, «un nacionalismo desfasado, un soberanismo populista que mira para Rusia dunha maneira e para Gaza de outra, que pide un concerto económico que en nada beneficiaría a Galicia e que di a todo que non».