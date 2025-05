Crear pandeiretas coa alma da terra

No medio da serenidade de Viduedo, en Cea, O Reberete—Roberto Pérez— traballa a madeira coa destreza de quen sabe que cada pandeireta que fai é moito máis que un simple instrumento. Para este luthier, cada peza é un vínculo coa terra, co pasado e coas persoas que confían no seu traballo. "Todo o que fago procuro que sexa con materias primas de aquí, con madeiras de aquí, de Galicia. Nogueira, cerdeira, maceira...eses principalmente, pero tamén árbores que me dan os veciños cando se secan", explica.

O seu taller é un reflexo da súa filosofía. Non só traballa con madeiras galegas, senón tamén cunha visión emocional única: a recuperación de árbores que fixeron parte da historia dunha familia ou dunha comunidade é un dos aspectos que máis lle motiva.

Unha memoria por peza

"Non hai moito fixen pandeiretas cunha cerdeira que secou na entrada do Cinema Paradiso, un cine que creou nunha palleira un recoñecido escritor, conta-contos e reivindicador cultural, Anxo Moure, en Chantada. Era unha cerdeira que a súa avoa plantara na entrada da palleira e que secou coa idade, tróuxoma e fixemos pandeiretas para a súa familia, netos e amigos e aínda conservo parte desa madeira porque era unha cerdeira moi grande", lembra antes de mencionar outro relato inda máis emocional. "Un señor pediume facer pandeiretas coa madeira dunha maceira que secara na súa finca. Era a que daba sombra a unha banqueta onde sentaba a súa muller. Con toda a madeira fixen pandeiretas para tódolos netos entón agora eses cativos tocan un instrumento que plantou e gozou a súa avoa".

Este respecto polo material e pola tradición fai que O Reberete se distinga dunha xeración de artesáns que, sen perder a esencia, tamén introducen innovacións técnicas no seu proceso de creación, algo do que Pérez foxe. "Para min o proceso principal non cambiou, as pandeiretas que fago son igual que cando empecei e igual que eran antaño, pero si é certo que mellorei cousas, por exemplo, agora son afinables, o que permite mellorar o son, axustando a tensión do parche e tamén as ferreñas, que son, en casos, intercambiables", explica o luthier.

A importancia do material

Non é só o traballo da madeira o que fai que as pandeiretas de Roberto sexan especiais, a pel tamén xoga un papel fundamental. "Traballo con pel de ovellas criadas no Incio, con cabra fago algún encargo, pero son os menos, gústame a ovella porque é unha pel máis branda, estable e máis suave, sobre todo no referido ó son, pero tamén no referido ó tacto porque quen a toca sabe que é moito máis agradable, non é tan dura e non fai dano na mau", sostén.

O proceso para elaborar un destes instrumentos é laborioso e minucioso, porque para este artesán comeza moito antes de ter a madeira ou a pel no obradoiro, "hai que plantar árbores, ese é o paso principal", di indicando que el mesmo ten plantados varios nas últimas semanas "cunhas sementes que me diu outro luthier galego, Oli Xiráldez", destaca. Coas árbores xa ben crecidas comeza o resto do periplo "cortar, serrar un par de tacos gordos que teñen que estar anos estabilizándose anos e de aí abrir e facer tablillas das que saen as pandeiretas", di.

Con esas tiras sigue o proceso, "déixoas a remollo nun depósito de auga durante un día, logo pasan ó forno de vapor e tras media hora cocendo a un molde onde, de novo, quedan un día para coller a forma axeitada". Se algunha non sae tan redonda como debería aproveitase igual, "recortase e faise os aros cos que se engancha a pel, que eu coso, pero algún artesáns grapan".

A partir dese punto entran en xogo as variantes, "procuro facer o modelo que máis me encargan pero podo facer máis de 50 tipos dependendo da madeira, da pel, da ferreña, do rebaixe da empuñadura, do diámetro...Só con eses condicionantes xa hai un abanico considerable". As opción son moitas, pero a favorita é unha: "a pandeireta mediana de 25 centímetros de diámetro con sete pares de ferreñas feitas a mau, en pel de ovella e madeira de cerdeira ou nogueira cun agarre medio, pouco pronunciado", describe o artesán que revela que o prezo é de 130 euros.

Acto de socialización

O Reberete nota este ano o peso das Letras Galegas nos pedidos, que se adiquen ás cantareiras vai da mau do interese que espertaron fai un par de ano As Tanxugueiras, segundo os cálculos deste artesán que celebra ese "boom" dende "fai un par de anos" polo que supón máis alá de na súa propia economía, na que recoñece que, na actualidade "podería vivir só de facer pandeiretas" —pero constrúe outros instrumentos que non vai deixar de lado—.

"Dende fai anos recibo 1 ou 2 pedidos diarios de pandeiretas, dende As Tanxungueiras a xente animouse moito a tocar, teño exemplos cercanos na miña propia familia. Á miña madriña non lle interesaba e empezou fai dous anos e encántalle o ambiente nas clases, o dinámica que é a xente, que se divirten, que bailan... é algo que une, un acto social e iso fai falta nunha existencia que cada vez é máis individualista. A música é un xeito de unir, entón alégrame que cada vez haxa máis demanda de pandeiretas, porque implica que hai máis xente tocando e iso, á súa vez, que hai máis xente que se reúne e se relaciona".