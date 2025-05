Las Festas do Couto ofrecen un espectáculo de drones

El Concello de Ourense reservará el sábado una zona peatonal en el entorno de Os Remedios para que el público pueda disfrutar del espectáculo de drones programado para las 23.30 horas en el marco de las Festas do Couto. Será en el entorno de la escultura A Bola do Mundo, junto al pabellón, en un espacio cerrado al tráfico que incluye la glorieta y un tramo de las calles Pardo de Cela, Avilés de Taramancos, Lloréns Díaz y Antonio Puga. Además, el programa festivo, que arrancó ayer, incluye hasta el domingo las actuaciones musicales del Combo Dominicano, Cuarta Calle, Luar na Lubre, Orquesta Horizon the show y Orquesta Cinema.