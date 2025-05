Policías locales declaran que llevan uniformes prestados de otros concellos

Policías Locales de Ourense, miembros todos ellos del sindicato SPPME (Sindicato Profesional de Policías Municipales de España) ratificaron ayer en la vista celebrada ante el Juzgado de lo Social número 1 Concello de Ourense, por supuestas deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales y protocolos de seguridad, que llevan «cinco años sin renovar uniformes» y que algunos de los que llevan son rotos, o prestados por otros concellos , portando prueba gráfica de ello con trajes con escudos de policías de los municipios de Nigrán, Santiago de Compostela o Monforte e entre otros.

Son en total 66 las denuncias de otros tantos policías locales, en un cuerpo tiene 109 agentes y todos los denunciantes son del SPPME, el sindicato mayoritario. Piden una indemnización de 147.000 euros por agente lo que suma unos 8 millones en total.

Según ratificaron ayer ante el juzgado los portavoces de la parte demandante, los agentes de este sindicato llevan 10 años denunciando la falta de medios y de un protocolo de seguridad y medios para este cuerpo local, que tienen un trabajo de riesgo. La última denuncia se presentó en febrero de este año.

Aseguran que «en marzo ya había hecho un protocolo de riesgos laborales rápido y sin consensuar con los sindicatos, pero la situación de nuestros cuerpo local es totalmente deficitaria, y demostramos con pruebas ante el juez que llevamos cinco años sin que nos repongan uniformes; de hecho yo voy con el mío roto, y algunos que llegaron nuevos tuvieron que poner los nuestros prestados.

Técnicos y testigos lo niegan

En la vista de ayer, en la que declararon entre otros la propia jefa de la Policía Local en calidad de testigo, así como el responsable de prevención del Concello, director de Recursos Humanos actual y otro anterior, que ya no ocupa el cargo, coincidieron según declaran fuentes próximas al Concello en que «no se incumplen ningún protocolo de prevención y seguridad en la Policía Local de Ourense».

Sin embargo , según el sindicato policial pierden en la comparativa con otro cuerpo como el de Bomberos, que entienden se lleva «buena parte de la inversión en uniformes y dotaciones; su jefe de servicio se ocupa de pedir lo que necesitan y el Concello se lo da. De hecho nada más incorporarse un pequeño cupo de bomberos ya tenían una dotación de 100.000 euros invertidos en uniformes para ellos».

Aseguran que «mientras en e el Parque de Bomberos, la s guardias son 11 efectivos, nosotros pasamos turnos de noche con solo 3 policías; tan solo eso para vigilar toda una ciudad lo que también es un riesgo para nuestra integridad» asegura «e incumple cualquier protocolo de prevención».

La polémica, ahora ya en vía judicial, que algunas fuentes consideran en verdades objetivas y otros en una guerra sindical de bases entre agentes y mandos, quedó ayer vista para sentencia.

Se suma a las denuncias que han presentado también sindicatos de Policía Local contra el Concello de Ourense, por impago de pluses, aunque están convencidos de que «hay ya una voluntad de solucionarlo».

El Concello asegura que ha invertido más de 700.000 euro en equipamientos

Tras las declaraciones ayer de ambas partes, el caso quedó visto para sentencia. No obstante todos los técnicos, jefes de servicio en activo y ya fuera de servicio que según la parte demandada declararon y fueron elegidos por los propios denunciantes, insisten en que «se ha hecho una fuerte inversión en equipamientos para uniformes en el Concello y hay facturas por más de 700.000 euros». Pero, en este sentido una de las críticas que efectúa el sindicato denunciante, es también «que casi todo se va para los compañeros de bomberos». No lo hacen como crítica a sus compañeros sino a que «se exigen más medios desde ese servicio». También lamentan que no estén a su disposición los escudos y material de seguridad, que en lugar de ir dentro de los coches patrulla se encuentran en dependencias policiales