Una mujer acusa a su exnovio de violencia machista: «Me agarró por el cuello, se tiró encima, me ahogaba, temí por mi vida»

Su entorno la animaba a denunciar pero ella se aferraba a la creencia de que su novio, su presunto agresor, podría cambiar. La declaración de una mujer que acusa a su ex de maltrato habitual pone voz a la situación tóxica que sufren muchas víctimas de la violencia de género. Y constata la importancia de contar los hechos a las autoridades. Tardó doce días en denunciar porque albergaba la esperanza de que su presunto agresor cambiaría. «A veces tienes la realidad delante, pero no la ves», resumió la perjudicada en el juicio celebrado este martes en el Penal 2 de Ourense.

La Fiscalía solicita un año de prisión y dos de alejamiento para el acusado por una supuesta paliza ocurrida la noche del 18 al 19 de julio de 2023 en el domicilio de la pareja. «Me cogió por las piernas y me puso boca abajo. Me agarró el cuello, se tiró encima de mí, no me dejaba respirar. No podía moverme. Me ahogaba y temí por mi vida. Tuve una sensación de agotamiento como si se me fuera la vida», manifestó ella. El varón le rompió el vestido para impedir que se marchara de casa, según la versión de la denunciante. La acusación particular añade, a esta presunta paliza, otros dos supuestos hechos violentos registrados una semana y un mes antes. El letrado solicita un año y nueve meses de prisión.

Con la asistencia durante las más de dos horas de juicio de una intérprete de lengua de signos, que le tradujo todas las intervenciones, el encausado negó los hechos. Él mantiene que la agresora fue la mujer, a la que atribuye un estado de agresividad y nerviosismo aquella noche por causa del alcohol y las pastillas, dijo el hombre.

Según su versión, la mujer tiró su móvil al suelo y después lo agredió a él. Sufrió unos arañazos. «Le dije que estuviera tranquila, no entendía lo que pasaba», relató el acusado. Su línea defensiva es que la mujer bebía con frecuencia y aquella noche se puso violenta, pero él asegura que no la golpeó. «No la toqué. Se lo inventó», llegó a expresar en su interrogatorio. Llamó a sus padres de madrugada, que fueron a buscarlo al domicilio. La madre del varón asegura que su hijo «estaba arañado». Tanto la progenitora como dos testigos más, propuestos por la defensa, incidieron en un supuesto problema con el alcohol de la víctima.

El acusado se expresó con lenguaje de signos y la intérprete puso voz a sus gestos. / FDV

«Fueron horas angustiosas»

La denunciante afirma que imploró al acusado que parase. «No me pegues más, por favor, vete», recordó ayer «Fueron unas horas muy angustiosas», declaró. «Me defendí, pero en ningún momento intenté pegarle», añadió la mujer.

Después hubo conservaciones de wasap en las que, además de recordarle que le había hecho mucho daño, ella instaba al varón a que, al menos, se disculpase. Lo hizo, intentaba retomar la relación y proponía, incluso y a pesar de lo acontecido, que tuvieran hijos. La hermana y compañeras de trabajo de la víctima, a las que contó lo que había sucedido —así lo manifestaron las testigos en el juicio—, le aconsejaron que denunciase. «Estábamos encima para que denunciase pero mi impresión es que estaba enamorada y obcecada con que él podía cambiar», declaró la familiar. Tras el hecho más grave se enteró de que no era la primera agresión, pero la perjudicada no lo había contado con anterioridad.

Una amiga asegura que la víctima le detalló como fue esa agresión. Estaba «muy afectada» cuando quedaron. Observó que tenía hematomas en el cuello, un brazo y los tobillos. La testigo añade que el acusado se comunicó con ella por mensaje y le dijo que él estaba bien considerado en el pueblo, pero a la perjudicada nadie la iba a creer. Según esta testigo, él llegó a reconocerle que había agredido a la perjudicada porque «me estaba gritando y me puse muy nervioso». La amiga iba a hacer capturas pero, según su versión, parte de los mensajes fueron borrados por él antes. La defensa subraya que, en ninguno de los mensajes aportados como prueba, el acusado dice que hubiera agredido a la mujer.

Otra testigo, la persona que fue la jefa de la perjudicada, manifestó que, dos días después de la supuesta agresión, la víctima se lo contó y le enseñó las marcas de los golpes. La defensa cree que, como mucho la agresión fue mutua y, en su opinión, los hematomas podrían ser causa del intento del varón de repeler la supuesta agresión sufrida por él, según su versión.

El padrastro de él la agredió

Tras los hechos, una trabajadora social vio al acusado y a la denunciante, por separado, por una cuestión administrativa. Observó que ambos tenían heridas: él, un arañazo debajo del ojo y en el pecho; ella, una lesión en una pierna. No denunció, algo que el fiscal no entiende, según expuso en su informe en el juicio. Para la defensa es prueba de que no apreció indicios de violencia machista, una materia en la que está formada. La profesional alegó que la información que tenía sobre la pareja desde unos meses antes era que la relación era buena. Y añadió que, cuando la perjudicada le contó cómo sufrió las lesiones, sí le aconsejó que presentase una denuncia.

El 31 de julio, doce días después de la supuesta paliza, la denunciante fue agredida por el padrastro del acusado en la calle, un hecho por el que ese hombre resultó condenado en 2024. «Abrí los ojos» —afirmó la víctima en el juicio— «al ver que su padrastro me golpeó delante de él, me arrastró por el suelo, y él no hizo nada».