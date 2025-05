«La sensibilidad química está infradiagnosticada, es cada vez más frecuente, la pandemia aumentó el número de casos»

Hace diecisiete años, tras un vertido de gasóleo en su centro de trabajo, la médica María Argentina Rey desarrolló sensibilidad química múltiple. Los afectados pugnan por que los protocolos de atención en los centros sanitarios tengan presente que productos desinfectantes y químicos de uso común son perjudiciales para las personas con esta dolencia sistémica, que la OMS aún no reconoce como enfermedad. «Está infradiagnosticada pero es emergente y cada vez más frecuente en la sociedad actual, que trata todo con químicos», dice Rey. Es más frecuente entre limpiadoras, peluqueras y sanitarios. El uso de desinfectantes en la pandemia «hizo aumentar los casos».

El colectivo ve necesario contar con «médicos de referencia, unidades especializadas, que puedan hacer un seguimiento y, cuando ya no es posible trabajar, que exista protección social. Se niegan incapacidades y se da el absurdo de que a pacientes con sensibilidad química múltiple, que no pueden salir de su casa, se les está diciendo que no tienen una discapacidad».

Personas asistentes este lunes a una jornada, en la cubierta terapéutica del CHUO, sobre la sensibilidad química múltiple. / I. OSORIO

La enfermera Rebeca Gómez fue una de las impulsoras, a partir de 2022, de protocolos para la atención a personas con sensibilidad química múltiple en Ourense. Se informó a los profesionales y se implantó un circuito específico para estos pacientes. Esa iniciativa del CHUO fue premiada. La cubierta terapéutica del hospital acogió ayer un acto sobre la sensibilidad química organizado por la «Asociación Mirada Mulleres + 60».