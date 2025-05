Los bomberos claman por los impagos y Jácome responde con la intención de cambiar los turnos y recurrir a voluntarios

Los impagos de los pluses como los que se devengan por trabajar en días festivos y de noche, un complemento reconocido por el Tribunal Supremo en 2020 y que supone hasta el 40% de la nómina —entre 700 y 800 euros—, mantienen un conflicto abierto entre los bomberos y el gobierno que encabeza Gonzalo Pérez Jácome. Tras varias protestas de los profesionales —además de concentrarse antes del último pleno, se han mostrado críticos también en las redes sociales—, la reacción del regidor es la de intentar dar un vuelco al sistema y modificar los cuadros de trabajo. El objetivo que esgrime el gobierno municipal es «mejorar la eficiencia del servicio», una meta que cree que se conseguiría a través de turnos de trabajo más cortos. «Lo mejor para el cuerpo de bomberos y para el servicio ciudadano» —subraya el ejecutivo local— serían turnos de 12 u 8 horas de trabajo. Cuando el turno es corto, hay más probabilidades de que un cambio de guardia coincida con una salida por una emergencia. El turno actual de 24 horas reduce ese riesgo, «pero tiene otras desventajas, por lo que creemos que 12 horas podría ser óptimo», expone el gobierno de Jácome, que presentará una propuesta de modificación de los cuadros de trabajo ante la mesa de negociación.

«Desde que se recibe una llamada de emergencia, la unidad está activada entre 1 y 2 minutos después. El tiempo medio de llegada es de 4 a 5 minutos. La propuesta de cambiar el turno de 24 horas es un sinsentido y supone jugar con la seguridad», advierte Alfonso Iglesias, de CC OO. «No hay ningún parque de bomberos en España que no haga turnos de 24 horas, que son más rentables en cuanto a capacidad de reacción y para no perder tiempo en los cambios de turno», expone el profesional.

En el pleno de principios de mayo, Jácome no se mostró conciliador y reprochó a los bomberos que acudieran al consistorio «no a defender lo público, sino no lo suyo, sus sueldos». Este lunes, el gobierno municipal y el alcalde anunciaron —este último, por el canal habitual de sus redes sociales— su nuevo plan para el servicio, tras una reunión técnica a la que asistieron el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ignacio González, así como el responsable del servicio y también asesores jurídicos. El mensaje del gabinete de comunicación del Concello fue más diplomático que el que utilizó el regidor en sus perfiles públicos.

Una intervención de los bomberos de Ourense tras un siniestro de tráfico en la ciudad, en 2024. / I. OSORIO

El gobierno apela a la eficiencia

En lugar de un turno de 24 horas seguido de tres días de descanso, un sistema que el ejecutivo local no ve eficiente, la novedad serían turnos de 12 horas durante dos jornadas seguidas más los tres días siguientes de descanso. Además, el regidor explora la opción de incorporar al servicio la figura de «bombero voluntario», como «personas de apoyo» que, al estilo de la Protección Civil, complementarían la plantilla de forma altruista o con «gratificaciones remuneradas». Nada manifestaba sobre este asunto el comunicado del Concello.

El déficit de personal en los bomberos se mantiene en el servicio pese a medidas como la incorporación de interinos. Hay 55 efectivos, por debajo de la ratio recomendada. Los turnos apenas pueden contar con 9 integrantes.

«Si jornadas de 24 horas seguidas fueran lo más viable, lo haría la mayoría de gremios», alega el alcalde

«Iniciaremos el cambio de cuadrante en el servicio de extinción de incendios municipal», asegura Jácome. «Actualmente el cuerpo de bomberos trabaja 1 día y descansa 3. Trabajan 24 horas, seguidas de 72 de descanso. Entendemos que esto no procede», afirma. «Si los bomberos trabajan 24 horas seguidas es porque no trabajan 24 horas seguidas, es decir, en esas 24 horas se incluyen largos descansos. Si jornadas de 24 horas seguidas fueran lo más viable, lo haría la mayoría de gremios», argumenta.

El comunicado del Concello indicaba, a ese respecto, que «la especial naturaleza» del trabajo de los bomberos «les permite compatibilizar la guardia y el descanso». «El gobierno no cree que esta sea la fórmula más eficiente ni rentable para el erario público».

«Los bomberos estamos más unidos que nunca»

El Concello adeuda los pluses de la nómina de abril y tiene pendientes también pagos de horas extra de anualidades pasadas. El alcalde alega que se cumplirá «en cuento incorporemos el cierre del ejercicio, en cuestión de semanas».

Iglesias encuadra las manifestaciones de Jácome en una «medida de presión» en pleno conflicto abierto con el servicio por los atrasos en el pago de los pluses. «Los bomberos estamos más unidos que nunca», avisa el delegado de CC OO, e incide en el compromiso y en la vocación de los profesionales para «salvaguardar las vidas de los ourensanos y sus bienes».

Para ser bombero, pruebas físicas «que están casi a la altura de las competiciones olímpicas»

Sobre la idea lanzada este lunes por el alcalde de la figura del bombero voluntario, el sindicalista cree que se trata de «una pataleta que no tiene ningún sentido». El representante del personal recuerda que los profesionales de salvamento y extinción deben superar una dura oposición, «con pruebas físicas que están casi a la altura de las competiciones olímpicas, en las que es necesario correr un kilómetro casi en 3 minutos».

Además de las «condiciones físicas tremendas» que se exigen para formar parte del cuerpo, también hay que adquirir conocimientos específicos y técnicos. Llevar adelante la idea de los voluntarios comunicada por Jácome en sus redes —ni rastro en el comunicado del Concello— pondría en riesgo la seguridad, considera Alfonso Iglesias.

Una de las intervenciones más exigentes de los bomberos de Ourense, tras el incendio en un edificio de la Avenida de Santiago, el pasado febrero. / I. OSORIO

La oposición pide que primero pague las deudas y después negocie

Desde el PP, en la oposición pero con apoyos que han dado aire a Jácome en varios momentos de su mandato, el grupo critica la gestión del alcalde en el conflicto con los bomberos y reprocha una falta de información a los profesionales sobre la intención de modificar los cuadrantes de trabajo a dos jornadas seguidas de 12 horas. «Lo primero que debe hacer es sentarse con los trabajadores y escuchar de primera mano cuál es la mejor forma de organizar su jornada», indica la concejala Ana Méndez.

Los populares creen que el anuncio es un intento de «tapar la deuda» que el Concello tiene con los bomberos. El partido recuerda que, en agosto de 2024, el pleno aprobó una modificación de crédito para saldar las atrasos con policías y bomberos. «Desconocemos por qué a día de hoy la deuda sigue aumentando y los bomberos continúan sin cobrar», añade la concejala Méndez.

En resumen, el PP exige a Jácome «responsabilidad» , que salde los impagos y se reúna con el personal para negociar, a través del diálogo, la mejor fórmula para adaptar los cuadrantes trabajo.

El PSdeG también considera que, antes de anunciar cambios en los turnos, lo que procede es pagar las deudas. Los socialistas creen que Gonzalo Jácome muestra un «comportamiento infantil» y «no está a la altura institucional que corresponde con su responsabilidad». La concejala María Fernández recuerda que el Concello de Ourense adeuda a los profesionales del servicio «cantidades por sentencia judicial firme y actualmente no cobran sus salarios correctamente de forma mensual».

Solo tras resolver los impagos —sostienen los socialistas—, «apoyaremos lo que se decida desde el servicio público de bomberos» en relación a los turnos, «si los servicios jurídicos lo respaldan» y se respeta la negociación con los empleados públicos.