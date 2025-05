As Conchas, zona cero de contaminación de acuíferos : «Aquí ya es insano hasta respirar»

La comarca limiana tiene 21.000 habitantes, pero los desechos agroganaderos sin depurar que genera son el equivalente a lo que supondrían 1,5 millones de personas. Los datos la sitúan como la más contaminada de la cuenca del Miño-Sil y en varios concellos de este rincón rural que presumía antiguamente la calidad de sus aguas de consumo, ya solo es posible beber agua envasada.

La situación ha tocado techo en todos ríos y aguas subterráneas de la comarca limiana y el embalse de As Conchas, en Lobeira, que fue fuente de vida y turismo y deportes náuticos, es ahora una gran fosa séptica a la que vierten esos millones de metros cúbicos de residuos contaminantes. Los vecinos hay dicho basta y han denunciado a las instituciones responsables en los juzgados.

La Plataforma Auga Limpa Xa en su primera asamblea tras reactivarse como colectivo / iñaki Osorio

No solo se han devaluado sus propiedades por unas cianobacterias que matan la vida en el embalse y provocan el éxodo de visitantes y vecinos «es que además de que ese olor es insoportable, también es insano respirar esos residuos porque inhalas también elementos tóxicos para la salud», explica Merche Álvarez, secretaria de la asociación vecinal de As Conchas.

Vista parcial del embalse de As Conchas. / Iñaki Osorio

Esta asociación es la que acaba de realizar una gesta pionera en Europa y que ha reactivado la lucha contra la grave contaminación de acuíferos por los vertidos agroganaderos sin depurar, pues ha denunciado ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia entre otros a la Xunta, a la Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS) y a cinco concellos de la comarca, los de Bande, Muíños, Lobeira, Trasmiras y Os Blancos, por vulneración de los derechos fundamentales, al no proteger entre otros muchos, el derecho a la salud de los vecinos, que además relacionan esta contaminación con el alto índice de enfermedades tumorales en la comarca limiana.

Los datos oficiales de la propia CHMS avalan que si el máximo de nitratos aconsejado en las aguas es de 50 miligramos por litro, aquí se superan los 200, «y en otros estudios realizados por la UVigo llegaron a superarse os 3290 miligramos por litro», explica el científico y presidente de la Sociedade Galega de Historia Natural, Serafín González.

Esta denuncia que Fiscalía ya va a investigar y que prevé acelerar ya la Declaración de zona vulnerable por nitrato en A Limia, si prospera, crearía jurisprudencia en la obligación de las administraciones de controlar y evitar actividades industriales altamente contaminantes.

Ese importante movimiento de ficha que han hecho los vecinos de As Conchas, muchos años después de que un satélite alertara a científicos del CSIC que en un embalse de Galicia había un color verde, síntoma de un altísimo grado de degradación por cianobacterias, ha conseguido que la Plataforma Auga Limpa Xa de A Limia se reactivara este fin de semana, con una asamblea en las que, junto con la participación de Pablo Álvarez, presidente de la Asociación Vecinal de As Conchas , que narró la lucha que llevan años capitaneando ,se dieran a conocer datos aportados por el presidente de la SGHN.

Los datos oficiales

Serafín González, como el riguroso científico que aportó datos de tomas de muestras oficiales «que se refieren los ríos y masas de aguas subterráneas de A Limia y son datos científicos y no discutibles», explica de los propias instituciones oficiales como la propia confederación. «Avalan que la única masa de agua subterránea perteneciente a la CHMS que empeoró su situación entre 2009 y 2021 es la de A Limia. Estaba en buen estado ecológico y las instituciones incumplieron sus compromisos con la UE de velar por su preservación». Según el presidente de la SGHN, «la obligación de España era mantener en buen estado de esas aguas , era el encargo que le hizo la UE y no lo cumplió».

De hecho, entre los compromisos incumplidos, estaba «que el embalse de As Conchas alcanzase su buen estado e ecológico en 2021, y l o cierto es que no se alcanzó ni se va a alcanzar en 2027 y que los ríos de A Limia tendrían que alcanzar su buen estado ecológico en 2015 y están aún peor». Para Merche, Pablo y otros tantos vecinos de As Conchas «lo triste es tener que demandar a las administraciones que deberían protegerte. Pero ahora defender nuestra salud está en manos de la justicia».

Auga Limpa pide un estudio epidemiológico para saber el riesgo para la población

La Plataforma Auga Limpa Xa que acaba de activarse con motivo de esta denuncia judicial de los vecinos de As Conchas, ha celebrado una asamblea en la que acordó pedir u n estudio epidemiológico, que permita conocer la dimensión real del riesgo para la población. Afirman que debió emprenderse hace años, desde la Consellería de Sanidade».También solicitan «una actuación inmediata sobre las fuentes de la contaminación, por parte de las consellerías de Medio Ambiente y Medio Rural y que activen las medidas para reducir la contaminación.A la Confederación Hidrográfica Miño-Sil le piden que aumente los puntos de toma de muestras a los municipios de Baltar, Os Blancos y Calvos de Randín a instar a la Xunta declarar la Zona Vulnerable por contaminación de nitratos.