Homenaxe ao compromiso social do fundador de Proxecto Home en Galicia

Ramón Gómez Crespo, fundador de Proxecto Home en Galicia, recibiu este sábado unha homenaxe polo seu labor social de máis de trinta anos nunha entidade que dá apoio ás persoas afectadas por adiccións a e ás súas familias, co obxectivo de rehabilitar e reinsertar na sociedade a persoas con problemas como a droga. O recoñecemento tivo lugar en Parada de Sil, o concello no que Gómez Crespo exerceu de sacerdote, entre os anos 1981 e 1987.

O alcalde, Aquilino Domínguez, salienta o compromiso ético do fundador en Galicia de Proxecto Home e o seu traballo a prol dos demais. A só unha semana das Letras Galegas, o rexedor destacou, ademais, o uso do galego desde os inicios, por parte de Gómez Crespo, nas misas e en actos litúrxicos, «aínda que non estivese ben visto nin na cúpula da Igrexa nin por moitos fregueses», lembra o Concello de Parada de Sil.

Público asistente ao acto celebrado este sábado en Parada. | L. B.

O xornalista Lalo Pavón encargouse do discurso en eloxio da traxectoria do homenaxeado. Alabou o seu compromiso para «facer Igrexa fóra da igrexa», traballando en contacto con veciñanza. Como legado queda a implantación e consolidación do Proxecto Home en Galicia, que leva atendido máis de 40.000 usuarios nos seus centros terapéuticos da comunidade.

Traballo contra as adiccións

Entre as autoridades que participaron no acto de recoñecemento estaba o presidente do Parlamento de Galicia, o ourensán Miguel Santalices. que gabou o gran labor social que Gómez Crespo levou a cabo durante os máis de trinta anos como responsable de Proxecto Home en Galicia. Santalices destacou a dedicación, entrega e compromiso do homenaxeado, que permitiron influir de maneira decisiva e positiva na vida das vítimas das drogas e das súas familias.

Ademais, o presidente do Parlamento lembrou a traxectoria profesional de Crespo como impulsor de programas innovadores na sensibilización pública e a promoción de políticas inclusivas e efectivas no eido da saúde mental e da prevención de adiccións.

Varias autoridades participaron no acto de homenaxe. / L. B.

O deputado provincial Rosendo Fernández salientou o altruismo e entrega aos demais do homenaxeado, a quen destacou como un home comprometido.

O alcalde de Parada de Sil entregou a Gómez Crespo unha placa conmemorativa, un recordo que o homenaxea como «galeguista, defensor do rural e pai de Proxecto Home en Galicia». O salón de actos do Concello quedou pequeno ante a numerosa afluencia de achegados e veciños, pero foi posible seguir a retransmisión da homenaxe a través de pantalladas instaladas no vestíbulo do salón de plenos.