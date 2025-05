Un homenaje a Daniel Vázquez-Gulías, el arquitecto que diseñó el ‘Ourense bonito’

El edificio de la Subdelegación de Defensa en la calle del Paseo, diseñado por el arquitecto ourensano Daniel Vázquez-Gulías Martínez (Beariz, Ourense 1869 -A Coruña; 1937), abrió ayer las puertas para dar a conocer a la ciudadanía las curiosidades de este singular inmueble y a su vez del propio arquitecto que lo diseñó, en una muestra que recoge desde planos, a fotos y objetos personales de un hombre que permitió que Ourense diera el paso de pueblo a ciudad, al proyectar algunos de sus más hermosos edificios, con los que trajo la visión arquitectónica de las grandes urbes europeas.

La edil Ana Méndez con Celso Delgado, Lucila Vázquez-Gulías, Eladio Santos y el subdelegado de Defensa en la exposición. / Fdv

Detrás de esta muestra inaugurada ayer, en colaboración con la Subdelegación de Defensa en Ourense y de su subdelegado Jesús Antonio Peñas Preckler, está la abogada y presidenta del Centro Cultural Vázquez-Gulías, Lucila Vázquez-Gulías, su nieta.

Otros representantes políticos y policiales en la exposición. | / Fdv

Ella lleva años en la divulgación y protección del valioso legado del arquitecto y como señaló ayer durante el acto inaugural , al que asistieron representantes de todos los estamentos civiles y religiosos de la sociedad ourensana «hoy en esta inauguración prefiero hablar como nieta de Gulías». Recordó que aunque murió en 1937 y no pudo conocerlo, empezó a admirarlo siendo niña como autor del Ourense «bonito» . De hecho cada vez que recorría la calle del Paseo de la mano de su padre «y me paraba ante un edificio para decir que era bonito, mi padre me respondía «lo hizo tú abuelo».

Ahí empezó la investigación y el encuentro, años después de unas cajas proverbiales, donde aparecerían decenas de bocetos y trabajos, que son parte de lo que se recoge en esta exposición, abierta hasta el 25 de junio.

Una muestra que es además una forma de conocer por dentro esta Subdelegación de Defensa que, e como explicaron el propio subdelegado y hasta y el obispo Leonardo Lemos, y el subdelegado de Defensa, es parte de la historia, pues fue encargado a Gulías en 1903 por el obispo Carrascosa, durante el pontificado papa León XIII el antecesor del actual León XIV, como un lugar de reposo para los curas de mayor edad, «pero cayeron en la cuenta de que era ya una calle muy follonera» apuntó Peñas Preckler. Luego fue desde colegio, hasta hospital militar

«Gulías ideó este edificio, y luego la calle de Paseo y quiso dar una ciudad moderna abierta con los conocimientos que había adquirido fuera de España», señaló Lucila Vázquez-Gulías.

Sigue sin cumplir es acuerdo plenario del Concello para dedicar honores al arquitecto, y alguna plaza o calle en su nombre.

En este acto que contó con la presencia de representantes de todas las administraciones, diputados, concejales historiadores, incluida la eclesiástica con la presencia, el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, el teniente coronel de la Guardia Civil Rafael Berguillo o la jefa de Policía Local María Barrera entre otros, Lucila Vázquez Gulías apostó «por la protección de todo el legado no solo de Gulías, sino de todo el patrimonio de la ciudad con más patrimonio». Abogó porque no vuelvan a perderse edificas como el Hotel Roma también de su abuelo, y otros ya desparecidos. «Si protegemos el patrimonio cultural protegemos la economía; es una fuente de ingresos, es avanzar y mirar al futuro».

También una mirada a la situación de la Casa Taboada o casa Anta. Tampoco se cumplió recordó el acuerdo plenario unánime de adquirirla solicitar la declaración de interés cultural.