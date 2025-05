La plataforma Auga Limpa Xa se reactiva contra la contaminación de acuíferos en A Limia

La denuncia, pionera en su género presentada ante el TSXG por la Asociación de Vecinos de As Conchas, en A Limia, contra la Xunta y otras instituciones, por la grave contaminación de las aguas de este embalse, a causa del vertido incontrolado y sin depurar de purines de las explotaciones agro ganaderas limianas, que ha animado a Fiscalía a investigar los hechos, ha conseguido reactivar la actividad de la plataforma Auga Limpa Xa una reunión hoy. Será abierta a toda la ciudadanía a las 20.00 horas de calle Curros Enríquez, 26 en Xinzo.. Miembros de MEL; Movimento Ecoloxista da Limia, Membros do MEL, analizará el escenario tras esta denuna que obliga a proceder a la declaración de A Limia como Zona Vulnerable por contaminación de nitratos. Hablarán el vecino de As Cnchas y uno de los demandantes: Por parte de la Sociedade Galega de Historia Natural, participará su presidente, Serafín González, que dará cuenta de las evidencia científicas de esas aguas.

«Nuestra intención es anunciar el inicio de las actividades de la plataforma con un comunicado de apoyo a los vecinos de As Conchas, reclamando a la Xunta que establezca medidas para frenar la situación», indican. Si la denuncia ante el TSXG prospera sería un procedente en el ámbito estatal e incluso europeo ante un programa que es fuente además de graves problemas de salud.