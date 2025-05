As voces da terra soan no campus cun homenaxe ás cantareiras galegas

O campus universitario de Ourense converteuse este xoves nun escenario de memoria viva e reivindicación cultural coa celebración do acto ‘De Rosalía ás cantareiras: as letras galegas con voz de muller’. A iniciativa, organizada pola Facultade de Educación e Traballo Social, sumouse á proposta da Real Academia Galega de dedicar este 17 de maio, Día das Letras Galegas, á poesía popular oral. Unha homenaxe coral onde a tradición galega foi levada á escena a través de cantos, reflexións e compromiso académico.

Na presentación do acto, o vicerreitor do campus, Francisco Javier Rodríguez, destacou a dobre dimensión da efeméride deste ano, «conflúen dúas reivindicacións: a da lingua galega e a do papel das mulleres como grandes creadoras e transmisoras da cultura do noso país». Rodríguez animou ó numeroso alumnado presente a implicarse no uso cotián do galego, sinalando que o compromiso coa lingua «debe ir máis alá dos actos simbólicos» e ten que estar presente «no traballo día a día».

Tamén a profesora Ana Iglesias, coordinadora da actividade, puxo o foco na «perspectiva feminina» desta edición do Día das Letras. «A transmisión interxeracional da lingua e da cultura galegas depende da implicación da xuventude», afirmou, lembrando ao alumnado dos graos de Educación Infantil e Primaria que serán no futuro «referentes lingüísticos» nas aulas onde traballen.

Memoria e resistencia

O acto comezou coa intervención de Cristina Asenjo, profesora e investigadora na área de música tradicional, quen puxo voz ás mulleres homenaxeadas pola RAG este ano: Adolfina e Rosa Casás Rama (Cerceda), Eva Castiñeira Santos (Muxía), e as irmás Prudencia e Asunción Garrido, Manuela Lema e Teresa García Prieto, integrantes das Pandeireteiras de Mens (Malpica). «Estas mulleres representan a memoria colectiva, a transmisión oral e a resistencia para preservar o galego en tempos difíciles», subliñou a docente para engadir que entre os seus fitos «sacaron as pandeireteiras das aldeas para levalas a escenarios máis amplos».

Durante a súa intervención, tamén evocou a figura da musicóloga suíza Dorothé Schubarth, cuxo traballo de recollida desde finais dos anos 70 foi fundamental para preservar e poñer en valor a tradición musical galega. Asenjo tamén sostivo que hoxe vivimos un «boom da música tradicional», mencionando logros como o do trío Tanxugueiras.

Voces novas en legado antigo

O acto foi, ademais, unha mostra da vitalidade da tradición. O alumnado dos graos de Educación Infantil e de Educación Primaria, acompañados pola profesora Lucía Casal, interpretaron a Pandeirada de Doade, ofrecendo unha mostra do seu traballo de aprendizaxe e posta en valor da música popular.

A maiores nunha mesa redonda moderada por Mercedes González e Fernando Dacosta, os estudantes presentaron proxectos arredor dos cantares tradicionais e o papel das mulleres neles.

A programación completouse coas actuacións do grupo de pandeireteiras Xúa e das regueifeiras Branca Trigo e Silvia Villar, que puxeron o broche a unha xornada onde a tradición fíxose presente coa forza e a emoción da palabra e da música.