«La política me ha enseñado a enfrentar problemas y solventarlos»

Jesús Vázquez regresó a su puesto como profesor titular en el departamento de Organización de Empresas e Marketing de la Facultad de Empresariales y Turismo en 2021, tras dimitir como concejal del PP en el Concello de Ourense. Con esta renuncia puso punto final a una trayectoria política que le llevó a ser conselleiro de Educación (2009-2012), de Educación y Cultura (2012-2015) y finalmente en alcalde de Ourense en un mandato que finalizó en 2019. Ha pasado página y asegura que su entrega ahora es a la Facultad. Su equipo está formado por Trinidad Domínguez como secretaria y Mercedes Mareque, Elena Shakina y Manuel Mosquera como vicedecanos.

Fue decano de esta Facultad entre 2005 y 2008 y lo dejó para dedicarse a la política ¿Es un regreso al punto de partida?

No, en absoluto. Esto es tratar de echar una mano a la Facultad y poner a su disposición la experiencia de un grupo muy consistente y cohesionado, con una formación espectacular. Este no es el proyecto de Jesús Vázquez Abad, ni de tres o cuatro personas, es el proyecto de toda la Facultad. Pero es verdad que el equipo es muy fuerte y tengo claro cual es mi camino.

¿Qué le empujó a dar este paso y presentar una candidatura?

Es un momento de cambio. Hay problemas de alumnado, que es un problema general, pero cada uno tiene que ver su punto y el mío es esta Facultad. En su momento una serie de profesores me dijeron que yo podía aunar, que podía sumar y, bueno, en cierta medida es lo que hemos hecho, una candidatura con proyectos muy ambiciosos que pueden posicionar a la Facultad más allá de la provincia de Ourense y de Galicia. Es lo que pretendemos. Ayuda saber que estás bien acompañado y lo que queremos es establecer el diálogo con todos, no asumir decisiones unilateralmente, sino que todo el mundo se sienta integrado.

A la experiencia en gestión académica anterior se suma la política. ¿Qué le ha aportado?

Hay experiencia académica y la de haber desarrollado otro tipo de actividades y de relaciones con ciertos grupos de interés, desde el mundo empresarial al mundo hotelero, que ahora se vuelcan en la universidad. Ese es mi granito, y cada miembro del equipo va a aportar su grano de arena, de manera que si todos aportamos, la Facultad puede salir fortalecida con nuevas titulaciones, nuevas cátedras. Hay proyectos alcanzables. En la Facultad hay recursos humanos, ahora necesitamos relaciones, vínculos y apoyos de instituciones. Ese es nuestro cometido.

Usted ha sido conselleiro de Educación y alcalde de la ciudad. ¿Facilita esto las relaciones?

También he trabajado en la banca privada, he sido profesor de universidad durante muchísimos años, que es mi puesto, he desarrollado una vida política, y todo eso suma porque al final es un aprendizaje, son relaciones, contactos, experiencia. No solo hay que centrarlo en la política, y es verdad que las relaciones son muy buenas, pero también los son con el equipo rectoral, con todas las administraciones. Como tiene que ser, más allá de ideologías y de diferencias.

La Facultad tiene que volver a abrirse, tiene que tener un contacto muy directo con las empresas más inmediatas, pero también con las que están distantes pero a las que podemos ser útiles. No podemos pensar solo en el tejido empresarial ourensano, tenemos que pensar en otras alternativas y buscar salidas para nuestros alumnos. Y aquí es donde sumamos. Claro que mi trayectoria política ha contribuido a formarme, a coger experiencia. Ha sido un aprendizaje diario, para enfrentarme a problemas y tratar de solventarlos. Desde que acabas la carrera, todo es experiencia.

Uno de los grandes retos de la Facultad es la captación de alumnado, especialmente en Turismo.

Sí, necesitamos una reformulación del grado de Turismo, hacerlo más atractivo y adaptado a las circunstancias, y que favorezca la empleabilidad del alumno, que ofrezca salidas inmediata. Eso es algo que sabemos todos desde hace 4 o 5 años y hay que enfrentarlo. También el fortalecimiento de todos los títulos, apostar por la creación de un máster muy interesante en Bussiness Analytics con el foco puesto en la inteligencia artificial, porque la sociedad también demanda preparaciones adaptadas a las nuevas circunstancias. Lo primero que haremos será ponernos en contacto con las instituciones más inmediatas pero buscaremos todo tipo de relaciones más allá de Galicia. Hablamos de una Facultad internacional y de progresar en las enseñanzas en inglés y atraer estudiantes. El trabajo con los Erasmus tiene que ser importantísimo. Esto es riqueza para la Facultad, para el campus y para la ciudad y provincia de Ourense.