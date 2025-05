Jácome vuelve a inquietar al PP, al registrar ante notario un nuevo partido de ámbito supramunicipal

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome registró ya ante notario en el pasado mes de abril un nuevo partido de carácter supramunicipal, lo que le permitirá ampliar «al ámbito gallego e incluso nacional si algún día lo quisiera», indican fuentes próximas al regidor, sus aspiraciones electorales. Los socios, que aparecen como fundadores en el registro notarial de la nueva formación, son el propio alcalde, Armando Ojea, el concejal y diputado de Democracia Ourensana en el Parlamento de Galicia y Susana Gómez, su jefa de gabinete en Alcaldía.

El nuevo partido, con otras siglas que no son las de DO, señalan, cuenta ya con sus propios estatutos, algo imprescindible para ser registrado, advierten y ha solicitado su inclusión en el Registro de Partidos Políticos, según fuentes próximas a DO, del que «esperamos respuesta».

El propio alcalde mencionó ayer en su cuenta de X y con esta foto anexa, el supuesto momento de inscripción ante notario, con una frase críptica: «Registrando nuevas siglas de partido, formación que será confederada a DO, para concurrir a comicios supramunicipales. Instantánea de Armando, Susana y un servidor, el pasado abril. Y hasta ahí podemos hablar».

En un momento «dulce» para DO, al que alguna encuesta interna da una nueva subida en 2027 sobre los 10 ediles que tiene en la ciudad, estas nuevas siglas son vistas con preocupación en el PP, pese a que, por ahora, DO solo tiene un edil en Barbadás, tras perder los dos que obtuvo en 2015 en Pereiro.