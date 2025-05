El 'número 7' en el MIR es ourensano y elige Oncología: «Es la especialidad que más combina la parte humana con la investigación»

«En mi caso, en realidad, no puedo decir que haya tenido siempre una vocación de médico, como le sucede a otra gente. Me gustaban muchas carreras, y me metí en la de Medicina porque me parecía muy atractiva. Ahora, después de seis años estudiando, sí puedo asegurar que no me vería haciendo otra cosa», reconoce Pedro Areal Antolín, ourensano, de 24 años, graduado en Medicina por la Universidade de Santiago (USC), con la mejor nota gallega en la última convocatoria MIR, y la séptima puntuación más alta de España, que cursará la especialidad de Oncología en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), a cuyo plantel de profesionales se incorporará a principios de junio.

«A quien lo vive desde fuera, la Oncología puede parecerle una especialidad muy dura. Y sí es cierto que tiene momentos duros, pero yo creo que también es muy bonita», resalta Pedro, antes de explicar que él «siempre» ha tenido claro que deseaba realizar «una especialidad puramente médica, no quirúrgica». «Pienso que Oncología es la especialidad que más combina la parte humana de la Medicina (el atender a pacientes, cuidar y demás...), con la parte investigadora y científica. Esos dos factores son súper inherentes a la Oncología, no se entiende el uno sin el otro, de ahí que, para mí, fuese la elección más lógica. Dudé con otras especialidades, por ejemplo, Hematología, pero me pareció que ‘Onco’ es la que más potencia esos dos aspectos que comenté», reitera.

Jornada de Puertas Abiertas en As Xubias

Este joven graduado en Medicina ourensano participó, el pasado 12 de marzo, en la Jornada de Puertas Abiertas para futuros residentes (MIR, EIR, PIR , FIR, BIR y QIR) organizada por el área sanitaria de A Coruña y Cee, un encuentro que también le ayudó a decantar su elección. «Tenía claro que quería hacer la especialidad en una ciudad mediana. No me apetecía irme a una gran urbe, como Madrid o Barcelona, y A Coruña siempre me ha gustado. Es muy bonita», destaca.

«Fui a la Jornada de Puertas Abiertas, y allí estuve hablando, tanto con residentes, como con médicos adjuntos, ya especialistas, del Chuac, donde también hice alguna rotación. Y la verdad es que muy bien», señala Pedro, quien reconoce haber tenido «dudas», e incluso haber «preguntado en otros hospitales», antes de elegir el complejo coruñés.

«Al final, me tiró la ciudad en sí, y el hecho de que todos los profesionales con los que hablé me parecieron gente súper maja. Además, el de Oncología del Chuac [con la doctora Rosario García Campelo a la cabeza] es un servicio muy joven, con una gran cantidad de proyectos e iniciativas en marcha, y me parece muy atractivo», hace hincapié.

Al complejo hospitalario coruñés se incorporará «entre el 5 el 6 de junio», apunta este graduado en Medicina ourensano, quien reconoce que, en su caso, no ha habido una motivación personal para elegir la especialidad de Oncología. «En mi familia, evidentemente, ha habido casos de cáncer. Mis abuelos, de hecho, fallecieron a causa de esa enfermedad, pero tampoco podría decir que esa circunstancia haya decantado que yo vaya a hacer la especialidad de Oncología», apunta, antes de llamar la atención sobre el hecho de que «el cáncer, al final, es un reto para la sociedad».

«Ese componente de ser un reto también es importante. No tanto en lo personal, pero sí a nivel social», incide Pedro, desde Madrid, donde el lunes materializó su elección, en la sede del Ministerio de Sanidad, y donde permanecía, este martes, para acompañar «a un amigo» y a varios «conocidos» que hicieron lo propio, en la segunda jornada de adjudicación de plazas MIR 2025.

Elección presencial en la sede del Ministerio

«Recuperar la presencialidad de la elección ha sido todo un acierto por parte del Ministerio. Aparte de que la da cierta emoción, y empaque, al proceso (aunque eso, al final, es lo de menos), a los futuros residentes nos facilita mucho las cosas. En mi caso, evidentemente, no tenía mayor problema para elegir. No obstante, a otra gente que lo pueda tener más complicado, le facilita mucho las cosas», insiste.