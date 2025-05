Jupol organiza un curso de técnicas de robo aplicadas a la resolución de emergencias

Por primera vez en Ourense, el sindicato policial Jupol ha organizado un curso intensivo de formación en cerrajería y técnicas de apertura no destructiva, enfocado a dotar a los agentes de herramientas útiles tanto para la prevención del delito como para la resolución de emergencias. La formación, de dos días de duración, combina teoría por las mañanas y prácticas por las tardes, en un formato comprimido.

El curso, impartido por el perito judicial y especialista en cerrajería forense Juan Cundíns, se divide en dos bloques. En el primero, los participantes aprendieron a identificar métodos, técnicas y herramientas empleadas habitualmente en robos a inmuebles y vehículos. «Muchas de estas herramientas están ocultas o disfrazadas, por lo que es esencial que los agentes sepan reconocerlas en un cacheo o durante un registro. Si no las conoces, no las ves», explica Cundíns.

El segundo bloque del curso consiste en aplicar ese mismo conocimiento, pero con un enfoque inverso: «utilizamos las técnicas que usan los ladrones para forzar accesos, pero orientadas a emergencias, ya que en muchos casos resultan más eficaces que las técnicas convencionales de cerrajería», detalla el formador.

Durante la formación también se abordaron las tendencias actuales en seguridad y los mecanismos que siguen los delincuentes para innovar. «Vamos un paso por detrás de ellos, nuestro objetivo es adelantarnos a técnicas que sabemos que entrarán en los próximos años en España », dice Cundíns.

Según el especialista, no existen bombillos inseguros, sino bombillos obsoletos, y recomienda, como media de seguridad en las viviendas, sustituirlos cada diez años. «Los ladrones no entran en una casa por lo que hay dentro, sino por lo fácil que es entrar. Si en un edificio todas las cerraduras son iguales, para un ladrón es como ir a pescar a un lago lleno de peces. El pez fácil es el bombillo fácil», ilustra antes de lanzar un mensaje de tranquilidad, «el objetivo no es generar miedo, sino conciencia».