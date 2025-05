Jácome presenta su primer presupuesto en 5 años: más para fiestas menos para termalismo y ligera subida para obras

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, presentó ayer a los grupos de la oposición el borrador del presupuesto general del Concello para 2025, que asciende a 116.359.000 de euros, de los que casi una tercera parte se destina a gastos de personal. Previamente, como reconoció el propio regidor, el gobierno local negoció las cuentas en solitario con el grupo del PP, algo que le afearon los otros dos grupos municipales: PSOE y BNG.

Este es el primer borrador de presupuestos que presenta el gobierno local de Jácome en los últimos cinco años, desde entonces ha trabajado con ellos prorrogados. Según el ejecutivo municipal, el borrador se encuentra ya en Intervención, que deberá fiscalizarlo. Este servicio tiene como fecha límite para emitir su informe el 15 de mayo.

Moción de confianza

El alcalde adelanta en un comunicado que, tras negociar con los grupos de la oposición, tiene intención de convocar una sesión extraordinaria del pleno el día 23 de mayo. De no aprobarse en la sesión plenaria, el alcalde formulará una cuestión de confianza para forzar su aprobación.

Entre las líneas principales que recoge la densa memoria de Alcaldía presentada ayer, destaca una partida de más 38 millones de euros que se irá para el capítulo de gastos personal pese a la rebaja en la plantilla, indica.

También hay una rebaja en la partida del área de Urbanismo, que pasa de los 2.795.000 en el año 2020 a 1.691.000 en este borrador de presupuesto de 2025.

También destaca el incremento en la partida de Artes y Festejos, que suben de 2,2 millones en 2020 a los casi 2,8 millones de euros en este borrador, a los que hay que sumar los 600.000 para alumbrado de las fiestas de Navidad, los 480.000 para las fiestas mayores de la ciudad, que no incrementan presupuesto, y casi medio millón más para festejos populares con lo que fiestas y orquestas se llevan más de 4,4 millones de euros.

En Medio Ambiente baja también de 3,2 millones a 2,7 la partida, mientras que se incrementa a 1,3 millones la inversión en obras públicas, y un 20% más global, según el gobierno local, para temas sociales.

En lo referente al coste de los servicios, el incremento más fuerte será el de limpieza y residuos, que pasa de 12.078.000 de euros del año 2020 a 17.650.000 debido, según explica la memoria, al incremento del canon de Sogama.

Por su parte, la portavoz del PP en el Concello, Ana Méndez, indicó ayer que «el Partido Popular lleva solicitando unos presupuestos desde el comienzo del presente mandato».

Por eso señala que, «cuando recibimos una primera documentación con los importes destinados por partidas de forma genérica, comenzamos a analizarla y estudiarla para iniciar un diálogo y señalar aquellas cuestiones que consideramos inviables», explica la portavoz popular.

«Lo hacemos porque somos el principal partido de la oposición y porque nuestra forma de actuar siempre es desde la responsabilidad», señala. Ayer recibieron el borrador oficial y a partir de ahora prepararán las enmiendas que se harán «pensando en beneficiar al conjunto de los vecinos», señala la portavoz popular.

El PSOE afirma que el borrador es «una entrega por fascículos» y sin informes

La portavoz municipal del PSOE, Natalia González, lamenta que este borrador presentado «por fascículos» y entregado a la oposición «tras semanas» » negociándolo con el PP, no incorpora «como mínimo una memoria con la liquidación del ejercicio anterior, el anexo de personal, el anexo de inversiones y un informe económico financiero; eso como mínimo legal».Considera que lo que ha presentado el alcalde es «una memoria explicativa política», pero que «no aporta información relevante», por lo que el PSOE solicita saber cuál es el proyecto político de Democracia Ourensana para nuestra ciudad». Del resto, indican, «liquidación, estados de gastos por económica, anexos de personal o beneficios fiscales e informes preceptivos nada se sabe, por no hablar de lo más importante, el anexo de convenios suscritos en materia social en el presente ejercicio». Añade la portavoz socialista que no se sabe si lo enviado ayer a los grupos de oposición es una «entrega por fascículos» y la semana que viene «sale el informe jurídico. Desde luego, quedará para la última entrega el informe de intervención. Queremos pensar que es por desconocimiento y que no existe una voluntad de reírse de nosotros».

El BNG lamenta «el desprecio» del alcalde al negociar primero con el PP

«Es un desprecio a la oposición que remitan un borrador de presupuestos al BNG, cuando ya el PP lo tiene hace semanas, lo que muestra el talante escasamente democrático del alcalde», lamenta el portavoz del grupo municipal del BNG, Luis Seara.Explica que «esta situación de desequilibrio presupuestario, al tener un presupuesto prorrogado durante cinco años, ya no se podría sostener más, de ahí que hayan tenido que ponerle solución por pura necesidad, y por lo visto la solución ya la tenían pactada con el PP y la tenían incluso medios de comunicación».Considera que «este es un documento incompleto, falta el informe del órgano de gestión económica y el de Intervención, y hasta que tengamos toda la documentación en nuestro poder no podemos emitir más opinión», explica Luis Seara. Pretenden analizarlo «de forma minuciosa», con la intención de que no ocurra lo mismo que con los presupuestos de 2020, pactados en aquel momento por Jácome y el PP, que gobernaban en bipartito, y cuyo capítulo de personal no fue consensuado con los sindicatos, lo que acabó provocando una anulación judicial de los mismos, retrotrayendo ese capítulo a la partida había en el año 2014.