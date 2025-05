Las tormentas afectaron a viñedos de la comarca vitivinícola de O Ribeiro

El mal tiempo fue el protagonista inesperado del puente de mayo en la comarca vitivinícola de O Ribeiro. Las tormentas intensas, acompañadas de granizo en varios momentos, dejaron consecuencias en parte de los viñedos amparados por la Denominación de Origen Ribeiro, especialmente en los municipios de Cenlle, Sadurnín y A Groba, según confirmaron desde la cooperativa Viña Costeira.

La situación todavía no preocupa a los cosecheros ya que la dispersión geográfica del viñedo en la denominación ha hecho que los efectos sean desiguales: mientras algunas zonas escaparon prácticamente sin daños, otras registran pérdidas que aún están por cuantificar.

Desde la cooperativa, su presidente Andrés Rodríguez, no se atreve a adelantar porcentajes de viñas afectadas señala que, aunque se han detectado daños en algunas parcelas, «todavía no es posible ofrecer una estimación global del alcance, ya que los técnicos no realizarán el peritaje oficial hasta la próxima semana». No obstante, la cooperativa prevé enviar hoy mismo un parte conjunto al seguro agrario, como paso previo a la evaluación definitiva.

Viña Costeira aglutina a 400 socios viticultores, de los cuales 100 también son bodegueros de la denominación de origen, donde el episodio meteorológico llegó en un momento del ciclo vegetativo de la vid con brotes ya bien desarrollados tras las altas temperaturas de abril.

La Denominación de Origen O Ribeiro participa en Fenavin

La actividad no para en la denominación y esta semana participa en la edición de Fenavin, la Feria Nacional del Vino, que se celebrará desde hoy y hasta el jueves en el Pabellón Ferial de Ciudad Real.Organizada por la Diputación Provincial de Ciudad Real, es considerada la feria de referencia del vino español. En su edición de 2025, esta feria contará con la participación de más de 2.000 bodegas y cooperativas, y se espera la asistencia de cerca de 15.000 compradores nacionales y 4.000 internacionales.