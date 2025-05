La Feira do Ribeiro registró el aumento de las ventas y de afluencia de público joven

La 62 de la Feira do Viño do Ribeiro se despidió este fin de semana , con un balance muy positivo por parte de la organización. A pesar de las condiciones meteorológicas adversas, atrajo alrededor de 15.000 visitantes, una cifra semejante a la del año pasado. También hubo una mejora en las ventas con respecto a la edición anterior. Se vendieron más botellas de vino y, sobre todo, se constató el buen futuro que le espera a estos caldos gracias a la incorporación de un nuevo perfil de consumidores: «Cada vez más xente nueva apuesta por el vino de O Ribeiro, valorando su calidad por encima del precio, y eso es una excelente noticia para el sector».

El alcalde, César Fernández, destaca que «la Feira do Viño do Ribeiro volvió a demostrar que Ribadavia es una referencia imprescindible en el calendario enoturístico de Galicia. La afluencia, mismo con mal tiempo, confirma el interés creciente por nuestro vino y, especialmente, por su calidad». Apunta que «es muy alentador ver como la xente joven se acerca a O Ribeiro con entusiasmo. Este evento no solo promueve un producto único, sino que dinamiza nuestra villa y la comarca entera».

Pero el éxito de la feria también se debió a las actividades paralelas como los showcookings, las rutas en bus del vino, los espacios gastronómicos, las actuaciones musicales, y más.