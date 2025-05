Las lluvias vuelven a amenazar los cultivos de patata y cereal

Los agricultores de A Limia no paran de mirar al cielo. Necesitan una tregua de varios días sin lluvias para poder plantar sus patatas. En los últimos cuatro o cinco años las condiciones climáticas no les han permitido hacerlo dentro de los plazos idóneos. Por ejemplo, en 2024, la producción de patata de la variedad «agria», la más plantada en este territorio, fue de 30.000 kilos por hectárea cuando la media era de 50.000 kilos. La solución podría pasar por cultivar en las zonas más altas de la comarca, como Baltar, Calvos de Randín, Os Blancos, pero «allí no hay parcelas grandes, no hay regadíos; sería un mundo nuevo», apunta Servando Álvarez, técnico del Inorde.

Las lluvias de Semana Santa y ahora las de estos días frenaron la intención de plantar, y de seguir lloviendo así «vamos a sembrar tarde y habrá una reducción de la producción», lamenta Álvarez, quien señala que de cereal de invierno no se pudo plantar la cantidad deseada y el de primavera que se sembró antes de Semana Santa «no está en buenas condiciones por las lluvias; habrá que valorar el resembrar de nuevo, y en verano no sería capaz de cumplir los ciclos».

Los ciclos de la patata también están en peligro de no poder plantarse a tiempo, pero también la semilla que ya está en los almacenes, fue cara, es perecedera, y pierde capacidad vegetativa para la reproducción.

Apunta el técnico que lo ideal sería que el mercado evolucione y busque semillas de ciclos más cortos. La selección natural «sería un proceso lento».