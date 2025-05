El censo de árboles de la ciudad registra 4.721 ejemplares, solo uno por cada 22 habitantes

La pérdida progresiva de árboles y vegetación en el Jardín de O Posío, emblema de la ciudad, en especial a partir de las reformas de la década de los 90, que sustituyeron parte del verde por hormigón, ha vuelto a ser centro de polémica esta semana en Ourense, con protestas vecinales y de colectivos ecologistas, tras una nueva tala de árboles, más de 15 según los denunciantes, que alegan la progresiva pérdida de masa arbórea en la ciudad. El Concello niega la situación y señala que las talas realizadas fueron aconsejadas por los técnicos dentro del proyecto de remodelación del jardín, que arrancó en febrero y que tiene un coste de 2,6 millones de euros.

Sin embargo, un reciente inventario realizado por la empresa que tiene adjudicado el mantenimiento municipal de las zonas verdes del centro urbano ha registrado un total de 4.721 árboles. Esta cifra sitúa a la ciudad de As Burgas con una media de un árbol por cada 22 habitantes, muy alejada de la recomendación de un árbol por cada tres vecinos que realiza la Organización Mundial de la Salud. Esta proporción es la que garantizaría la labor purificadora del aire y termorreguladora del calor tan necesarias en una ciudad con máximas gallegas, y a veces nacionales, en verano.

De acuerdo con los datos principales de este estudio de la firma Mixturas, el número de ejemplares de árboles que hay en el centro urbano sitúa la mayor parte de esos 4.721 ejemplares, el 80% en concreto, muy concentrados en las riberas del Miño a su paso por Ourense, en concreto en la margen izquierda del río, explican.

Cierto es que el balance dado en su momento por el bipartito en 2022, con el concejal Jorge Pumar como responsable de Medio Ambiente, hablaba de un patrimonio muy superior, de hasta 10.000 ejemplares, que no se incluyen dentro de este estudio de la firma adjudicataria, que se centra en el centro urbano, el más saturado poblacionalmente y en tráfico.

Según el inventario entregado por la concesionaria municipal, junto a esa concentración arbórea hay otros 3.804 árboles en la ciudad, y sitúan el parque de Angelita Paradela como el más frondoso, con un total de 301 árboles, muy por delante de zonas como Barbaña, con 135, o la urbanización As Lagoas, con 129, indican.

También destacan entre las especies predominantes las Ligustrum japónica o aligustre de Japón, con 812 unidades; el Platanus x Hispánica o plátano de sombra con 668 ejemplares; el Prunus cerasifera nigra conocido también como ciruelo de jardín, con 528 unidades en la zona centro; así como el Cercis siliquastrum llamado coloquialmente como árbol del amor, con 363 árboles de esta variedad. Finalmente, el Liquidaba styraciflua, más conocido como estoraque, con 315.

Ante la desconfianza por parte de colectivos de vecinos de la ciudad, muchos del entorno del Posío que pueden ver la marcha de las obras de remodelación de las obras desde sus casas, dado que a pie de calle la zona está tapiada, de que puedan continuar la tala de árboles en ese entorno, y de ejemplares, en algún caso, tan antiguos casi como el propio jardín, que abrió a mediados del siglo XIX , el alcalde insiste en que se talarán solo los que aconsejen los técnicos. Además, señala que se replantaron 400 árboles que faltaban en la ciudad y que ha solicitado a Xunta y Gobierno central ayuda para 10.000 árboles para mitigar el calor. La Xunta empezará a hacerlo, «aunque sea tímidamente, este verano», asegura el regidor.

La asamblea ciudadana dice que hará seguimiento de la reforma y talas en O Posío

La asamblea ciudadana que se concentró en la noche del jueves en la puerta del Jardín del Posío para denunciar algunas talas por encima de las 2 0 3 previstas en el proyecto original que pactaron en su momento con los técnicos durante la redacción del proyecto, no baja la guardia.«Los vecinos están viendo desde las ventanas la evolución de las obras, es el único modo que tienen de ver qué ocurre en el jardín, porque está todo tapiado», indica Xosé Santos, de la Asociación Amigas das Árbores, «e indican que van al menos quince talados de ese pulmón verde y de la historia que es el Posío, cuando en el proyecto se preveía eliminar solo dos o tres». También han comprobado que no están supervisando las obras ni el arquitecto ni el técnico de Medio Ambiente que se habían encargado del mismo, «se les apartó y supervisan la obra personas ajenas a aquel proyecto», explica Amigas das Árbores. Pese a que el alcalde indicó que se van a plantar 50 nuevos árboles y 5.000 plantas nuevas, «los vecinos comentaron durante la asamblea que no entienden por qué no están las personas que garantizaron un proyecto tan negociado y pactado, y con supervisión y asesoramiento de especialistas de la Sociedade Galega de Historia Natural, personas absolutamente expertas en la materia», indica. Expertos en la materia como el propio Xosé Santos, que lamenta falta de veracidad y sobre todo de rigurosidad técnica en la contestación enviada desde el Concello para tratar de apaciguar la preocupación de los ciudadanos, al incluir en la lista de árboles talados algunos que simplemente decidieron no tratar para salvarlos, y justificando la tala de otros porque producen alergias «cuando no crean apenas problemas de alergia frente a muchos que planta el Concello ahora».