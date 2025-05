Los bomberos exigen atrasos salariales y Jácome dice que "solo protestan por el sueldo" y que cobran más que la media

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, volvió a incendiar ayer su relación con los profesionales del cuerpo de bomberos de la ciudad que se manifestaron ayer ante el Concello coincidiendo con el pleno municipal por impagos de pluses reconocidos por sentencia que no se cumplen y que vuelven a mermar este mes hasta un 40% sus ingresos.

Pero el alcalde, aprovechando luego la presencia de una parte de los bomberos en el balcón del pleno, no dudó en para amonestarlos y, lejos de darle alguna nueva explicación —«ya le explicamos todo 57 veces»—, les echó en cara que vinieran «no a defender lo público, sino no lo suyo, sus sueldos», y señaló que con sus salarios y pluses cobran demasiado "muy superior a lo que se cobra en la privada"

Los manifestantes, convocados CSIF, CC OO, UGT y CIG, lamentan que cargos políticos con altos sueldos le nieguen unos pluses que les brinda la ley, y que son precisamente por exceder su jornada de trabajo con horas extras, en horas de la noche o en festivos, que el juzgado les reconoce desde 2018. «En concreto el Tribunal Supremo nos reconoce que son una característica propia del puesto de trabajo”, indicaron.

«No digo que no sean un servicio público, pero sus complementos son tremendamente altos» y con un sueldo muy superior a la media del sector privado», insistió el regidor. «Los bomberos no vamos a parar aquí, vamos a darle toda la visibilidad posible a este problema en Galicia, en Ourense y en España si es necesario, que no quepa la menor duda. Mientras no nos paguen se va a saber».

Están preparando otras acciones, como la de «valorar con los gabinetes jurídicos, una demanda contra los responsables de que estas sentencias no se cumplan», indica Alberto Iglesias, delegado de CC OO en el Concello.