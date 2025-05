Amoeiro organiza la segunda Festa do Porco ao Espeto

El Concello de Amoeiro celebrará el día 17 su II Festa do Porco ao Espeto, que tiene como fecha definitiva el siguiente sábado posterior al día 14. Este año el mal tiempo no los pillará desprevenidos como en la primera edición, ya que en caso de lluvia se celebrará en el pabellón. Esta segunda edición la organización tiene presupuestado hasta 150 comensales, y los interesados tienen de plazo hasta el día 12 para reservar sus tickets. En 2024 contaba con que iba asistir más gente y al final no acudió por el mal tiempo por lo que hubo excedente de comida que se puso en manos de los Servicios Sociales para que la repartiera.