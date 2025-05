El TSXG ratifica la absolución de tres acusados de disparar a un hombre en Coles

El TSXG ratifica la sentencia de la Audiencia de Ourense en la que absuelve a tres acusados de disparar a un hombre en Coles en 2021. Según se recoge en la resolución, recurrible ante el Supremo, los magistrados no consideran probada la presencia de los investigados en el lugar. La ubicación del teléfono de uno de ellos lo sitúa en la zona, pero no en el lugar concreto; y, en relación a otro no concuerda su descripción física con la que proporciona el recurrente. Respecto al tercero, la Sala señala que carece de pruebas al ofrecer la víctima «distintas versiones, probablemente porque el negocio que tenían entre manos había sido de naturaleza ilícita —venta de drogas—, lo que comporta un difícil equilibrio entre la verdad y la autodefensa de una imputación».