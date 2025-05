Una madre con dos hijos dependientes y sola en el apagón: «Horrible y agotador»

Marina Villar conforma junto a sus tres hijos una familia monoparental en la que dos de los menores son dependientes. El mayor, Edgar, tiene 17 años y una atrofia muscular espinal tipo 2 con más de un 80% de discapacidad; el pequeño, Pablo, nació hace 8 años con parálisis cerebral y tiene reconocida una discapacidad del 95%. Para sortear todas esas dificultades los dos se alimentan mediante una bomba y, a mayores, Edgar tiene respiradores. Aparatos todos ellos que necesitan electricidad, algo que el lunes se ausentó más de 15 horas debido al apagón nacional. «Fue horrible y caótico», resume la progenitora que, con todo, celebra que «pudo ser mucho peor».

Como a la mayoría de niños en edad escolar, a Edgar y a Pablo el apagón los pilló en su centro educativo, donde, por suerte, no estaban en la planta superior, porque entonces habrían sumado la dificultad de bajar las sillas de ruedas que emplean para desplazarse. «Estaban en el horario de portería, cuando los atienden y los cambian, no en un aula», cuenta aliviada, en ese sentido, la madre.

Su camino en solitario empezó horas después. El corte de luz se produjo a las 12.33 horas y las baterías de las bombas de alimentación de sus hijos tienen capacidad para 4 horas, además los respiradores de Edgar tienen una capacidad de 6 horas. Al principio, como todos, pensó que pasaría rápido, pero según iban sucediendo las horas y la luz seguía sin regresar ya se preocupó por los suyos, «llegué a llamar a la eléctrica y me dijeron que el flujo normal podría tardar incluso un día o dos».

Ella no tenía tanto tiempo, así que contactó también con las administraciones para solicitar un generador para poder mantener las baterías de sus hijos. «Pero al ser un apagón tan generalizado no me podían dejar ninguno, me aconsejaron llamar al 112». Ya lo había intentado, pero las comunicaciones tampoco funcionaban con normalidad. Cuando lo consiguió le daban la opción de ingresar a los niños, para asegurar la electricidad de sus aparatos, «pero tengo además una niña de 12 años y ¿qué iba a hacer? No la quería dejar sola y sin luz», cuenta.

Entonces se acordó del PAC de su zona y fue allí donde tuvo la solución, «fui hasta allí con los niños, empujando la silla de Pablo y Edgar en la suya, que es eléctrica. Nos cargaron las baterías y, además, pude meter en nevera un jarabe que necesita Edgar que siempre tiene que estar a la misma temperatura», como la carga dura lo que dura «hice el viaje varias veces, una de ellas ya medio a oscuras con ellos por la calle, cargando sus máquinas, con todo el peso, fue agotador», expone antes de reseñar que, «pudo ser peor, soy resolutiva y quedó ahí».

Su vivienda es de planta baja, así que esquivaron la barrera de un ascensor, además la cocina es de gas, por lo que tampoco tuvieron ese problema. Al día siguiente, ya con la luz restablecida, los colegios abrieron sin clases para facilitar la conciliación. Marina decidió quedarse con los suyos en casa un día más, «por si volvía a pasar algo». Ayer ya volvieron a las clases, aunque Pablo no. Él se sometió a una gastrotomía —para la colocación de un botón gástrico— que hasta el martes no supieron si sería aplazada «por no tratarse de una operación muy urgente». No fue así, en el CHUO ya trabajaban en una normalidad que para esta familia es muy conocida.