En las ferreterías continúa la demanda de generadores, focos, pilas y cocinas de gas

«Se agotó todo el lunes». Es el parte que proporciona Óscar Saínza, de la Ferretería Saínza, en la calle Ramón Puga de la ciudad. Allí la primera demanda fueron las linternas con sus correspondientes pilas y las radios, pero con el paso de las horas desde el inicio del apagón las peticiones incluyeron más elementos, «mucho camping gas, mucha botella de termo y muchos repuestos de gas, eso sobre todo», enumera este comerciante así lo que le pidieron en la tarde del lunes, a lo largo del martes— ya con la electricidad restablecida— y también ayer.

«Cuando ya se habían agotado los focos de pilas, llegaba gente incluso pidiendo las de recargar, que ya advertíamos que no iban a tener toda la batería y les daba igual. Voló todo», dice. No se quedó ahí , los generadores tampoco duraron, «ni los que estaban a la venta, ni en almacén, tenemos lista de espera, la gente sigue viniendo, no sé ni cómo va a fabricar tantos».