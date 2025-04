Un día sin tareas para los voluntarios

Este domingo, alrededor de treinta animadores y animadoras de la Asociación Xuvenil Amencer disfrutaron de una jornada muy especial: su convivencia festiva anual. Una cita que no es una actividad más, sino su actividad, pensada exclusivamente para ellos, quienes a lo largo del año sostienen con ilusión y esfuerzo las múltiples iniciativas que la entidad lleva adelante. Un día sin responsabilidades, sin programación que vigilar, sin niños a los que cuidar. Solo tiempo compartido, en calma.

Cada año eligen una zona distinta de la provincia de Ourense, y este 2025 el destino fue la Ribeira Sacra. Visitaron miradores, recorrieron el entorno del Mosteiro de Santa Cristina y comieron en en el local social de la aldea de Caxide , «que nos ceden generosamente los vecinos», dice el coordinador de Amencer, Xulio César Iglesias, al frente del grupo y de la aventura.

Una convivencia en la naturaleza y en una zona muy turística donde no se pudieron perder una de las atracciones estrella, la navegación por los cañones del Sil en el catamarán. Esa era la única visita en la que el reloj estaba presente, porque desde la asociación plantean esta jornada para desconectar por completo y dedicarse a disfrutar, «el único horario fijo es el del barco. Lo demás, lo hacemos a nuestro ritmo», cuentan desde la organización.

Por las fechas en las que se celebró esta salida no todos los animadores pudieron acudir, al tratarse de una asociación juvenil muchos de ellos son estudiantes universitarios o de formación profesional y, como tales, están en plena recta final de exámenes. «No supone un problema, todos conocen la jornada, y quienes no pueden asistir, animan al resto a participar», asegura Iglesias, que resalta la importancia de este evento en el que, además, agradece que no coincida todo el grupo completo, ya que superan el centenar.

«Nos gusta realmente que sea así, porque es una buena ocasión para dialogar y en los grupos pequeños se crea una oportunidad de cercanía que no se da en situaciones con más gente, pero todos tenemos momentos para compartir, charlar y reírnos», comenta Xulio.

«El paraguas» de Amencer

La asociación cuenta con muchos niveles de implicación: desde los premonitores (14-16 años) que ayudan con pequeñas tareas, hasta los preanimadores (16-18), que empiezan a asumir responsabilidades más visibles, «acompañados de un animador veterano ya se quedan con los grupos de chavales, ayudan en los torneos deportivos desde la mesa de organización y, a lo mejor, en actividades como el festival ‘Camiño a fama’ están gestionando el bar solidario para recaudar fondos», explica el gerente.

Pero esta convivencia está reservada a los mayores de 18 y menores de 30 años. Aun así, algunos antiguos voluntarios siguen vinculados y forman partes de las escapadas, ahora ya, como adultos, acompañados de sus propios hijos, «nos encanta que esas familias sigan viniendo, porque nos recuerdan qué es lo importante. Son como un paraguas que nos protege cuando hay ruido. Nos ayudan a no perder de vista el bosque», valoran y celebran desde Amencer, desde donde reconocen que la convivencia festiva, más que un premio, es una parte esencial de su espíritu, cuidar también a quienes cuidan, y para ello «regalarles un momento sin agendas ni obligaciones, donde lo único importante es estar juntos. Porque en una asociación con tanto movimiento, a veces también hace falta parar».