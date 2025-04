Menor logra un acuerdo «histórico», sin votos en contra, para disponer de 41,5 millones

«Gracias a todos los grupos por esta decisión valiente», señalaba ayer la vicepresidenta de la Diputación de Ourense, Marta Nóvoa. «Parece que ya se rebajó la tensión», bromeó tras las votaciones que permitieron «un acuerdo histórico» en el pleno de ayer, como lo definió también el presidente provincial, Luis Menor, tras conseguir sacar adelante tres modificaciones de crédito por valor de 41, 5 millones sin un voto en contra, y gracias a la abstención de los tres grupos de oposición, BNG, DO y PSOE. El Bloque dio incluso el voto favorable, a una de las modificaciones por más de 24 millones para gastos y servicios del Pazo Provincial.

Una sintonía fruto de una «negociación y diálogo con todos», indicó Menor, que da carpetazo al modelo previo baltaristas, en el que los acuerdos se tomaban solo por mayoría del PP, de la que ahora no disponen, y en los últimos años con los votos pactados por Baltar hijo con DO, el partido de Gonzalo Pérez Jácome, unos votos ya negociados previamente, pero que ayer no hubieran sido imprescindibles.

Al margen de las más de 300 acciones que se harán con cargo a estas partidas, una de las razones de peso para conseguir el apoyo, fuero esos casi 10 millones de euro para el plan CooperOu de reparto equitativo entre todos los concellos, al margen de su color político, algo que introdujo el Gobierno provincial de Luis Menor, con lo que son ya más de 27 millones sumados al sumar los 18 aprobados anteriormente para este plan.

Este auténtico balón de oxígeno económico para el Pazo provincial, para poder gestionar en tanto no se cumple la ley de gasto que le fija el Estado, se divide en tres modificaciones.

Por un lado, una modificación de crédito 24,7 millones para la prestación de los servicios y programas de la Diputación de Ourense; 9,6 millones para cooperación con los ayuntamientos el llamado plan CooperOu para los concellos de la provincia, y 7,1 millones para colaboración con entidades y mancomunidades.

Las principales cifras de estas modificaciones son las que siguen: para cooperación con entidades locales es decir con todos los concellos de la provincia sin distinción de color político, se dotan 10,5 millones de euros (9,6 para ayuntamientos y cerca de 900.000 euros para mancomunidades). La mayor parte de las actuaciones a financiar se refieren a la mejora y recuperación de infraestructuras y servicios básicos, además de proyectos de eficiencia energética o actividades culturales, entre otros.

También se atienden los compromisos asumidos en asistencia a mayores, con 800.000 euros para ocho actuaciones en otros tantos ayuntamientos para mejora, ampliación el funcionamiento de residencias. Destacan los recursos destinados a la construcción de los centros de Baltar (250.000 euros ) y Xunqueira de Ambía (200.000 euros) En infraestructuras deportivas se destinan más de 1,3 millones de euro. También 480.000 euros a los ayuntamientos que tienen las bases de los GES.

4,5 para carreteras

En servicios, planes, programas y líneas de colaboración de la Diputación ourensana con otras administraciones la mayor dotación de recursos para la red provincial de carreteras: 4,5 millones y en Medio Ambiente, 5,6 millones de euros, con especial atención al servicio de recogida y tratamiento de basura o la digitalización del ciclo hidráulico por 2,4 millones entre otros.

En el apartado del plan provincia de vivienda se dotan 500.000 euros, algo que agradeció el portavoz socialista Álvaro Vila como una aportación de su grupo. Rafael Cachafeiro portavoz de DO también subrayó los 350.000 euros para el un plan provincial de lectura, emulando dijo lo que ya había comenzado hace unos años su grupo en el l Concello.

En colaboración con entidades destacan los 6,3 millones para colectivos y asociaciones de carácter social, empresarial entre otros sectores.

Plan económico por 20,8 millones

La Corporación dio además ayer el visto bueno a un Plan Económico-Financiero, PEF, para la Diputación por importe de 20,8 millones de euros, con motivo de la liquidación del presupuesto de 2024. Este plan destaca la deuda cero y situación económica saneada de la institución provincial y medidas correctoras a aplicar hasta 2026.La interventora de la Diputación, Mónica Legazpi explicó que, pese a tener unas cuentas saneadas y con deuda cero, la institución incumplió la regla de gasto que fija el Estado y fija unos topes a estas administraciones locales, para frenar en endeudamiento. Aunque tengan ese dinero, si incumplen no pueden gastarlo. «Un sin sentido» indicó porque obliga a acumular cuentas en Tesorería. Este incumplimiento de la regla de gasto que obliga a presentar estos PEF, e produjo al incorporar 16 millones de euros del remanente, lo que hizo que se superara la regla de gasto «pese a cumplir con la estabilidad y tener deuda cero desde 2023», indicó Marta Nóvoa.La vicepresidenta destacó la «decisión valiente» de todos los grupos, al aprobar estas modificaciones de crédito, para evitar precisamente que esa dura regla de gasto que aplicara ya en su momento el gobierno del PP con Montoro como ministro, ahora mantiene el PSOE, « impida a la Diputación mover sus recursos» indicaron, a la espera que el Estado impongan otra regla de gasto, más flexible que la actual.

Mayoría hasta en las mociones

En el apartado de mociones el pleno aprobó cinco. La primera de ellas referida a las competencias y financiación de los ayuntamientos presentada por Democracia Ourense. Se acordó instar a la Xunta de Galicia y al Gobierno central a que garanticen la financiación idónea y estable para las competencias delegadas en los ayuntamientos, con particular atención a los servicios sociales y a las áreas rurales, estableciendo mecanismos ágiles y transparentes. Otra moción socialista para prevención y control de la legionella, se acordó un estudio de la evaluación de la aplicación de la norma en vigor, sobre esta problemática y crear una línea de ayudas para adaptar y modernizar instalaciones hídricas. La segunda moción, referida a la salud y también del PSOE, pone el foco en el control de la silicosis, instando a las autoridades sanitarias, empresas y mutuas a crear un registro provincial de enfermedades profesionales. Entre las mociones aprobadas la de la mejora de la atención e integración del colectivo migrante presentada por el PP, en la que se solicita al Gobierno de España la mejora de la acogida, regularización e inserción laboral de estas personas . Finalmente, se aprobó una moción del BNG sobre la explotación de los recursos naturales y minerales en Ourense, en la que se exige a la Xunta al Gobierno central que proyectos como los Doade o del Cenza incluyan iniciativas de desarrollo rural.